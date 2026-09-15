Teorie velkého třesku: Penny tajila skutečný vztah s Leonardem, hrozila jí amputace a tvůrci maskovali její zranění

Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Kultovní sitkom Teorie velkého třesku bavil diváky dlouhých dvanáct let a dodnes slaví úspěch i s nekonečnými reprízami. Za dokonale vypointovanými scénami se odehrávala spousta situací vymykajících se původním scénářům. Tvůrci museli před kamerami chytře maskovat reálné zlomeniny hlavních hvězd a přizpůsobovat kostýmy náboženským pravidlům. Představitelé ústředních rolí navíc dlouhé měsíce tajili před celým štábem skutečný milostný poměr. Fyzika a krásná sousedka
Děj se točí kolem dvou geniálních fyziků Leonarda a Sheldona. Ti sice rozumí fungování vesmíru i složité struktuře atomů, ale v běžném společenském kontaktu naprosto tápou. Změna nastává v momentě, kdy se do sousedního bytu nastěhuje atraktivní Penny. Právě ona začne oběma vědcům ukazovat zcela odlišný pohled na svět.
Představitelka hlavní ženské role Kaley Cuoco vnesla do seriálu i vlastní osobní prožitky. Během natáčení totiž dlouhé dva roky tajně tvořila pár s hereckým kolegou Johnnym Galeckim. O svém milostném poměru veřejně promluvila až po jeho úplném ukončení. Roli Sheldona měl původně hrát právě Johnny Galecki. Nakonec ale dostal postavu Leonarda, jelikož mu povahově sedla mnohem více.
Zranění a úpravy scénáře
Tvůrci museli občas improvizovat kvůli zdravotním komplikacím hlavních hvězd. Kaley Cuoco například utrpěla vážný úraz při pádu z koně a zlomila si nohu. Podle vyjádření lékařů hrozila herečce dokonce amputace chodidla. Scenáristé ji proto na několik epizod vyřadili z děje a po jejím návratu na plac stála převážně za barovým pultem. Velká sádra díky tomu nebyla v záběrech vidět.
Podobnou situaci řešil i Kevin Sussman hrající Stuarta. Ten si nohu zlomil při jízdě na kole a svou sádru následně chytře schovával za pultem obchodu s komiksy. Mayim Bialik alias Amy si pro změnu poranila pravou ruku při autonehodě. Kameramani její paži v několika dílech šesté série dovedně skrývali pomocí speciálních úhlů snímání.
Intimní scény a náboženská pravidla
Detaily ze soukromí herců ovlivňovaly i samotný vzhled jejich seriálových postav. Mayim Bialik vyznává ortodoxní judaismus a z toho důvodu se obléká velmi skromně. Herečka si neholí nohy ani podpaží. Její postava Amy proto nosí výhradně dlouhé rukávy a tmavé silné punčochy.
Melissa Rauch zase zažila horké chvilky při natáčení jedné z postelových scén. Pod peřinou si třela ruce pro zahřátí. Režisér musel záběr přerušit a natočit znovu, jelikož pohyby jejích rukou silně připomínaly lechtivé scény. Sama Kaley Cuoco velmi těžce nesla zápletku kolem nízkorozpočtového hororu. V něm musela hrát bez horního dílu oblečení kompletně pokrytá opičí srstí. Později přiznala, že tuto dějovou linku bytostně nesnášela.
Stamilionové honoráře a zahraniční kopie
Obrovská popularita seriálu se odrazila na enormním finančním ohodnocení herců. Před natáčením osmé řady neměly hlavní hvězdy podepsané smlouvy kvůli sporům o výši honorářů. Nakonec se dohodly a Jim Parsons, Johnny Galecki i Kaley Cuoco inkasovali rovný jeden milion amerických dolarů za jedinou epizodu.
Úspěch pochopitelně lákal i plagiátory. V Bělorusku vznikl neoficiální pořad s názvem Teoretici, který americkou předlohu do puntíku kopíroval. Producenti ze Spojených států amerických ani nemuseli podávat žalobu na ochranu autorských práv. Běloruští herci projekt okamžitě opustili, jakmile se o plagiátorství dozvěděli z médií.
Jim Parsons navíc dokázal všechny odborné dialogy odříkat díky své fotografické paměti. Sám přitom neviděl jedinou epizodu kultovního Star Treku a nepatří ani mezi fanoušky komiksů.
Teorii velkého třesku aktuálně vysílá televizní stanice Nova FUN.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).