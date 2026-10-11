Teorie velkého třesku: Kevin ze Sám doma nechtěl hrát Leonarda a Penny měla v autě neexistující technologii

Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Roli fyzika Leonarda v americkém sitcomu Teorie velkého třesku z roku 2007 původně odmítl Macaulay Culkin známý z komedií Sám doma. O part sousedky Penny se naopak neúspěšně ucházela tehdy příliš mladá Brie Larson z Marvelovek. Filmaři v začátcích ušetřili také na slavných kulisách, protože pro nekonečné výstupy kolem rozbitého výtahu postavili ve studiu pouze jediné patro. Fyzici a nová sousedka
Dva výjimečně nadaní fyzici Leonard a Sheldon sdílejí společný byt v Pasadeně. Ve volném čase hrají videohry, čtou komiksy a rozumí složitým vědeckým problémům. Jejich klidný a striktně organizovaný život naruší nová sousedka z bytu naproti. Atraktivní servírka Penny začne pomalu měnit zavedené pořádky obou vědců i jejich přátel.
Postavu teoretického fyzika Sheldona tvůrci nejprve nabídli představiteli Leonarda Johnnymu Galeckimu. Ten si však po přečtení scénáře vyžádal právě roli experimentálního fyzika Leonarda, protože mu tento charakter osobně mnohem více vyhovoval.
O roli se ucházela Brie Larson i hvězda Sám doma
Roli Leonarda producenti původně nabídli Macaulaymu Culkinovi, herec ji ale odmítl. Na konkurz pro postavu sousedky Penny dorazila také herečka Brie Larson. Tvůrci ji však do seriálu neobsadili s odůvodněním, že je na tuto roli příliš mladá. Postavu tak získala Kaley Cuoco.
Složitým vývojem prošlo také obsazení majitele obchodu s komiksy Stuarta Blooma. Herec Kevin Sussman absolvoval konkurz už na roli Leonarda a později měl hrát inženýra Howarda Wolowitze. Tehdy ho však neuvolnila konkurenční televizní stanice kvůli jeho smlouvě v jiném pořadu. O rok později pro něj scenáristé vytvořili postavu Stuarta, přičemž Sussman v obchodě s komiksy pracoval i ve svém skutečném životě.
Schodiště tvořila jediná dekorace
Slavný rozbitý výtah a nekonečné výstupy do čtvrtého patra měly velmi praktický produkční důvod. Filmaři postavili ve studiu pouze jedny dveře výtahu a jednu část schodiště. Když herci stoupali do vyšších pater, štáb je natáčel stále ve stejné dekoraci. Mezi jednotlivými záběry pouze rekvizitáři mírně upravili okolí. Diváci si tak mohou všimnout, že rýhy a oděrky na stěnách schodiště zůstávají ve všech patrech naprosto totožné.
Aby prostředí působilo co nejvíce věrohodně, filmaři upustili od používání plastových atrap jídla. Během společných obědů konzumují herci skutečné pokrmy, které pro ně přímo na place připravuje hlavní rekvizitář. Ten využil své předchozí ambice stát se profesionálním kuchařem a každé jídlo pro natáčení pečlivě chystal.
Zlomenou nohu zakryl bar
Ve čtvrté sérii si Kaley Cuoco po pádu z koně zlomila nohu. Její zranění bylo velmi vážné, kůň jí po pádu na končetinu ještě šlápl a herečka dokonce zpočátku čelila hrozbě amputace. Po návratu na plac ji filmaři nechali stát převážně za barmanským pultem, aby její sádru před kamerou bezpečně skryli.
Během šesté série musela podobný problém řešit představitelka Amy Mayim Bialik. Při srpnové autonehodě utrpěla vážné poranění pravé ruky. V několika epizodách nosila na zraněné končetině rukavici a kameramani její ruku zabírali ze specifických úhlů, aby zranění nebylo na obrazovce vůbec vidět.
Skuteční vědci dohlíželi na vzorce
Tvůrci nechtěli ponechat nic náhodě a pro psaní scénářů najali skutečné vědecké poradce. Hlavním z nich byl profesor David Saltzberg z Kalifornské univerzity, který hercům připravoval přesné matematické rovnice a dohlížel na správnost všech vědeckých termínů. Herci se tyto složité poučky museli učit doslova nazpaměť. Fyzikální vzorce popsané na tabulích v bytě tak vždy dávají reálný smysl.
Obrovský úspěch seriálu se projevil i ve skutečném vědeckém světě. V roce 2013 ohlásil tým brazilských biologů objev nového druhu pralesní včely. Protože tento druh dlouho unikal pozornosti a vědce oklamal, dostal oficiální latinský název Euglossa bazinga. Odkazuje tak přímo na Sheldonův oblíbený výraz, kterým postava upozorňovala na své žerty.
Památka na lednici a neexistující kontrolka
V průběhu natáčení osmé řady podlehla rakovině herečka Carol Ann Susi, která propůjčila nezaměnitelný hlas Howardově matce. Tvůrci na její památku umístili malou fotografii herečky na bok lednice v bytě Sheldona a Leonarda.
Pozorní diváci objevili v seriálu drobnou technickou nepřesnost. Penny na začátku příběhu jezdí vozem Volkswagen Cabriolet první generace z osmdesátých let. Postavy několikrát zmiňují, že na palubní desce neustále svítí kontrolka motoru. Vozy této generace však ve výbavě ještě žádnou takovou kontrolku neměly.
Fanoušci mohou úspěšný americký sitcom sledovat na stanici Nova FUN.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).