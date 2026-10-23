Tento zapomenutý recept na peříčkové kynuté těsto je poklad – naplnila jsem ho Nutellou a buchty zmizely z plechu do pár minut

Kynuté máslové buchty plněné sametovou Nutellou představují naprosté kulinářské pohladit po duši. Na povrchu vás přivítají zlatavou, lehouce křupavou kůrčičkou, pod níž se skrývá nadýchané, poddajné těsto, které v sobě ukrývá bohaté srdce z horké, rozpuštěné lískooříškové čokolády. Je to přesně ten typ dezertu, který vás okamžitě přenese do dětských let, k okamžikům pohody u babiččina stolu, a ke kterému se budete s obrovskou chutí neustále vracet při každé sváteční i všední příležitosti.
Tradiční kynuté buchty patří k absolutním klenotům středoevropské pekařské tradice už po celá staletí. V českých i rakouských zemích byly odpradávna symbolem hojnosti, rodinného zázemí a nedělního odpočinku. Zatímco naše prababičky do nadýchaných bochánků balily především poctivý tvaroh, švestková povidla nebo mák, spojení klasického kynutého těsta s lískooříškovou nátěrkou představuje neodolatelný moderní gastronomický most. Lískové oříšky a kakao dodávají tradičnímu pecnu zcela nový, světový rozměr, který milují generace dětí i dospělých sladkomilů po celém světě.
Tento skvělý recept navíc nabízí nepřeberné množství prostorů pro vaše vlastní nápady a drobná vylepšení. Pokud byste rádi lískooříškovou náplň trochu ozvláštnili, můžete do ní před balením přimíchat nasekané pražené lískové oříšky, plátky banánu nebo hrst čerstvých malin, které dodají sladkému vnitřku příjemnou ovocnou svěžest. Místo klasické Nutelly lze vyzkoušet i kvalitní hořkou čokoládu, arašídové máslo či pistáciový krém. Vrch upečených buchet můžete na závěr namísto cukru pokapat rozpuštěným máslem s kapkou rumu, čímž získáte neuvěřitelně vláčnou střídku a neodolatelnou vůni.
Vlažné mléko smíchejte s vlažnou vodou a sušeným droždím, které nechte v tekutině rozpustit. Přidejte cukr, sůl, změklé máslo a nakonec mouku.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho hodinu kynout na teplém místě. Následně těsto prohněťte a rozdělte na 10 kusů.
Z každého kousků vyválejte kruhový plát o průměru asi 30 cm. První z plátů potřete trochou másla a zakryjte ho druhým plátem těsta. Vrstvení opakujte a zakončete ho plátem těsta.
Všech 10 plátů vložte do sáčku a nechte je 20 minut kynout. Vykynuté navrstvené pláty pak roztáhněte do stran pomocí jemného tlaku rukou, čímž získáte jeden větší kruhový plát.
Těsto rozkrojte na 16 kousků a z každého z nich vytvarujte obdélník o tloušťce asi 1 cm. Všechny obdélníky potřete Nutellou, zarolujte je a vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Kousky těsta zakryjte sáčkem a nechte je kynout posledních 30 minut. Poté je potřete rozšlehaným vaječným žloutkem a pečte v předehřáté troubě na 180 °C 35–40 minut.
Upečené máslové buchty s Nutellou nechte vychladnout a servírujte je dle potřeby. Můžete je podávat posypané moučkovým cukrem.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude sladká pochoutka lépe stravitelná.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Peri’nin sihirli Mutfağı
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato