Tento zapomenutý recept na bramborové knedlíky s cibulkou je poklad – babičky přidávaly 1 surovinu a chutnaly božsky

Znáte ten pocit, když máte chuť na poctivé teplé jídlo, které pohladí po duši, ale nechce se vám trávit mládí u plotny ani utráčet majlant za drahé suroviny? Přesně pro tyto chvíle jsou bramborové knedlíky s tvarohem a cibulkou jako stvořené. V tomto skromném pokrmu se potkává vůně cibulky osmažené na másle, jemnost obyčejného tvarohu a hřejivá chuť uvařených brambor. Je to jednoduché jídlo bez příkras, které ale celou rodinu zasytí tak, že si všichni půjdou rádi přidat.
Vaření z brambor a tvarohu má u nás obrovskou tradici. Naše babičky moc dobře věděly, jak z pár základních surovin ze spíže vykouzlit dobrotu za pár korun. Kouzlo tohoto receptu tkví v tom, že se cibulka i tvaroh zamíchají rovnou do teplého bramborového základu. Tvaroh dodá těstu neskutečnou vláčnost a lehce navinulou chuť, zatímco cibulka na másle všechno nádherně provoní. Malý trik spočívá v samotném vaření: když knedlíčky házíte do hrnce, přihodíte k nim do vody bobkový list a trochu nového koření. Voda tím chytne aroma a knedlíky pak mají překvapivě plnou, poctivou chuť.
Po tomto obědě nebo večeři navíc nebývá těžko. Tvaroh tělu dodá potřebné bílkoviny, brambory zasytí a čerstvý kopr všechno příjemně osvěží. Je to zkrátka ideální talíř plný pohody pro jakýkoliv všední den.
Recept si navíc můžete upravit podle toho, co zrovna najdete v lednici. Pokud moc nemusíte kopr, klidně ho vyměňte za pažitku, jarní cibulku nebo čerstvou petrželku. Pro milovníky masa stačí do těsta přimíchat trochu opečené slaniny nebo uzeného sýra. Hotové knedlíky pak na talíři stačí přelít voňavým rozpuštěným máslem, posypat trochou schované cibulky a může se podávat.
Oloupané brambory vařte v osolené vodě 20 minut. Jakmile změknou, slijte je a vložte do větší mísy, kde je rozšťouchejte.
Tip: Vaření brambor urychlíte, pokud je nakrájíte na menší kousky.
Mezitím v pánvi s rozpáleným olejem smažte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Cibuli ochuťte pepřem a po 30 sekundách do ní vmíchejte trochu másla.
Cibuli odstavte z tepla a přidejte ji do mísy s rozšťouchanými brambory, do kterých vmíchejte také tvaroh, sůl a nasekaný kopr.
Poznámka: Asi ⅓ smažené cibulky odložte bokem na závěrečné posypání knedlíků.
Ingredience důkladně zamíchejte a ze vzniklého těsta postupně odebírejte množství o velikosti lžíce, z kterého vytvořte kuličky.
Tip: Aby se vám těsto nelepilo na ruce, navlhčete je trochou vody.
Vzniklé knedlíky obalte v mouce, ponořte je do studené vody a poté je vložte do hrnce s vroucí vodou, do které vložte také bobkový list a kuličky nového koření.
Bramborové knedlíky s tvarohem a cibulkou vařte asi 1–2 minuty. Jakmile vyplavou na povrch, můžete je z hrnce vyjmout a ihned je servírovat.
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Zdroj receptu: Panna Lesia
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová