Tento vepřový gulášek s klobáskou je hit – levnější než hovězí, jednoduchý a přitom výborný. Zasytí celou rodinu

Guláš z vepřového masa s klobásou představuje naprostý klenot české domácké kuchyně, který potěší každého milovníka vydatných pokrmů. Tento tradiční pokrm v sobě snoubí křehké šťavnaté vepřové maso, pikantní uzeninu, voňavou papriku a bohatou silnou šťávu. Výsledkem je dokonale vyvážené jídlo s lehkým kouřovým nádechem, které nejen spolehlivě zasytí i ty největší hladovce, ale také pohladí po duši svou poctivou, ničím nešizenou chutí.
Guláš má své hluboké kořeny v maďarské pastevecké tradici, avšak v českých zemích zdomácněl a prošel jedinečným vývojem. Zatímco originální maďarský
gulyás připomíná spíše hustou polévku s hovězím masem, česká kulinářská škola přinesla zahuštěnější omáčkovou variantu a ráda sáhla po dostupnějším vepřovém mase. Přídavek kvalitní uzeniny do omáčky pak představuje prověřený kulinářský trik našich babiček. Klobása totiž během pomalého dušení uvolní do základu svou typickou kořeněnou chuť a uzený tuk, což z obyčejného guláše vytvoří opravdovou zážitkovou krmi s nebývalou hloubkou chutí.
Největší předností tohoto vepřového guláše je jeho blesková obliba u stolu, výrazná pikantní chuť a fakt, že chutná snad ještě lépe druhý den po rozležení.
Recept navíc nabízí bohatý prostor pro vaši vlastní tvořivost a chuťové obměny. Druh klobásy promění charakter celého pokrmu – jemná papriková dodá sladší tón, zatímco poctivá maďarská či pikantní klobása vdechne guláši pořádný říz. Pro ještě bohatší chuťový profil můžete společně s masem opékat nakrájenou kapii, čerstvým čili nebo snítku divokého koření. Skvělým tipem je také nahrazení části vývaru tmavým pivem, které omáčce propůjčí lehce hořkavý a karamelový podtón. Guláš chutná fantasticky s houskovým i kynutým knedlíkem, nadýchanými těstovinami, ale stejně tak s krajícem čerstvého kváskového chleba a hromádkou nakrájené cibule.
V hrnci s rozpuštěným sádlem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 3–4 minuty. Přidejte k ní na větší kusy nakrájené maso a pokračujte v restování 4–6 minut.
Tip: Zvolte hrnec vhodný k pečení v troubě.
Jakmile se maso zatáhne, pokrm ochuťte solí, mletým kmínem a pepřem. Přidejte prolisovaný česnek a po minutě také rajčatový protlak.
Pokrm restujte další 1–2 minuty a ochuťte ho mletou sladkou paprikou. Poté ho zalijte 1000 ml vývaru a ingredience promíchejte.
Poznámka: Mletou papriku nerestujte příliš dlouho, aby nezhořkla.
Hrnec zakryjte pokličkou a vařte ho 60 minut za občasného promíchání na mírném ohni. Mezitím v pánvi restujte nakrájenou klobásu 2–3 minuty. Pak ji odstavte z tepla.
Jakmile se z guláše vyvaří maximum šťávy, zaprašte ho moukou a po minutě ho zalijte zbytkem vývaru. Pak do něj vmíchejte klobásu, zakryjte ho pokličkou a pečte při 160 °C po dobu 40 minut.
Nakonec guláš z vepřového masa s klobásou ochuťte majoránkou a servírujte ho s knedlíkem, brambory, těstovinami nebo pečivem.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato