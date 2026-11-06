Tento valašský kotlík vařím pravidelně, protože chutná celé rodině. Navíc je hotový rychle a bez zbytečné práce

Přijdete domů hladoví, potřebujete připravit rychlý oběd a nechcete trávit dlouhé hodiny u sporáku? Dušené zelí s klobásou, houbami a bramborami je sázkou na poctivou domácí kuchyni. Na plotně se rozvoní cibule s klobásou a houbami, zelí postupně změkne a brambory dodají jídlu potřebnou sytost. Z několika běžných surovin tak připravíte vydatný oběd nebo večeři bez složitého vaření.
Podobná jídla mají v domácí kuchyni své pevné místo už po generace. Zelí, brambory a uzeniny patřily mezi dostupné suroviny, ze kterých se dal připravit vydatný pokrm pro celou rodinu. Hospodyně uměly využít to, co měly právě ve spíži, a jednoduchými kombinacemi vytvořit jídlo, které zahřálo a zasytilo. Houby se k zelí a bramborám přirozeně hodí, protože přidávají zemitou chuť a příjemné aroma.
Důležitou roli hraje klobása, která ovlivní chuť celého pokrmu. Klasická tvrdá klobása dodá zelí a bramborám výraznou masovou chuť, zatímco papriková přinese kořeněné aroma a pikantní varianta příjemnou ostrost. Pokud máte rádi jídla s výraznějším charakterem, sáhněte po ostřejší klobáse, která se dobře doplní s jemnou chutí dušeného hlávkového zelí a zemitým aroma hub. U pikantní varianty však se solí a pepřem zacházejte opatrně, protože klobása bývá ochucená už sama o sobě. Použít můžete čerstvé lesní houby i žampiony, které jsou dostupné po celý rok.
Recept se hodí na všední den, kdy chcete uvařit něco sytého bez zbytečných komplikací. Množství zelí si můžete přizpůsobit podle chuti i počtu strávníků. S větším množstvím bude jídlo zeleninovější, zatímco menší dávka nechá více vyniknout klobásu a houby. Brambory se postarají o to, že není nutné chystat další složitou přílohu. Dušené zelí s klobásou, houbami a bramborami podávejte ještě teplé, samotné nebo s krajícem čerstvého chleba. Je to vydatný oběd, který připravíte z běžných surovin a bez zbytečné námahy.
Hlávkové zelí očistěte, odstraňte poškozené vnější listy a nakrájejte je na tenké nudličky. Mrkev oloupejte a nastrouhejte nahrubo.
Ve větší pánvi rozehřejte rostlinný olej a přidejte nakrájené zelí. Za občasného promíchání ho orestujte, aby se prohřálo a mírně změklo. Poté přidejte nastrouhanou mrkev a obě suroviny společně krátce restujte.
Zelí s mrkví osolte, opepřete a vmíchejte rajčatový protlak. Směs důkladně promíchejte, aby se protlak rovnoměrně rozprostřel mezi zeleninu. Pokračujte v dušení a podle potřeby zeleninu promíchávejte, aby se nepřichytávala ke dnu.
Brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostky. Přidejte je k zelí s mrkví a přilijte 100 ml vody. Promíchejte, přiklopte pokličkou a duste, dokud brambory nezačnou měknout.
Klobásu nakrájejte na kolečka nebo menší kousky, cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Houby očistěte a nakrájejte na menší části. Na druhé pánvi rozehřejte trochu oleje, přidejte klobásu s cibulí a houbami a společně vše opečte.
Opečenou směs klobásy, cibule a hub přidejte k dušenému zelí s bramborami. Vše důkladně promíchejte, aby se chutě spojily. Pokračujte v dušení, dokud zelí i brambory nezměknou a pokrm nezíská požadovanou konzistenci.
Hotové jídlo ochutnejte a podle potřeby dolaďte solí a pepřem. Pokud je směs příliš hustá, přidejte malé množství vody a krátce ji prohřejte. Podávejte teplé jako samostatný oběd nebo večeři.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová