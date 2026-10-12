Tento týden v Ulici přinese nejistotu, složitá rozhodnutí a potíže s policií

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Tento týden v Ulici přinese chvíle plné nejistoty a hodně složitých rozhodnutí. Záhadný odchod jednoho z hlavních hrdinů zaměstná i kriminální policii. Křehké rodinné vazby naruší nečekaný nezájem a do hry vstoupí také nebezpečné tajnosti na sociálních sítích. Zmizení a policejní cely
Odchod Filipa Smetany (Lukáš Langmajer) vyvolává řadu nezodpovězených otázek. Petr Dvořák (Jan Dolanský) zpočátku odmítá uvěřit jakékoli zradě a svého parťáka před okolím usilovně brání. Do celého případu se brzy vloží kriminální policie a vyšetřování nabere velmi rychlý spád. Zaskočený Petr nakonec stráví hodně nepříjemnou noc v cele předběžného zadržení.
Následky vyšetřování tvrdě dopadnou také na Magdu (Veronika Macková). I ona sama musí čelit nepříjemnému policejnímu výslechu a odpovídat na dotazy vyděšených zaměstnanců, kteří netuší, jestli ještě mají práci nebo zda vůbec dostanou výplaty.
Složitá volba na radnici
Vítězství v komunálních volbách přináší Jirkovi (Ondřej Havel) první těžké zkoušky. Od svého otce (Miroslav Hanuš) dostává hodně překvapivou radu k zahájení spolupráce s developery. Jirka tak začne řešit vnitřní dilema mezi čistým svědomím a nutným politickým pragmatismem.
Do napjatého povolebního vyjednávání se navíc chystá razantně promluvit Soňa Čechová (Lucie Vondráčková). Její tajné plány mohou budoucí směřování celé radnice velmi zkomplikovat. Ani pro ni to ale nebude jednoduché období i co se soukromí týče. Egon se totiž najednou chová úplně jinak…
Slzy kvůli biologickému otci
Velmi citlivé období prožívá Adriana Pešková (Sandra Nováková). Biologický otec její dcery Rafael se rozhodne utnout veškeré vzájemné kontakty. A opět je to ona, kdo musí uvnitř sebe najít sílu a promluvit o tom s Klárkou (Stela Polášková) . Čeká ji pravděpodobně nejtěžší rozhovor svého života.
Malé Klárce potřebuje maximálně šetrně vysvětlit naprostý nezájem jejího vlastního táty, který ještě před pár dny slíbil, že se s ní rád osobně setká, pokud za ním přiletí. Adriana udělá naprosto vše pro to, aby zranitelné holčičce touhle informací co nejméně ublížila.
Hra s falešnou identitou
Velké potíže si svým nezodpovědným chováním na sociálních sítích přidělává Kamila (Natálie Řehořová). Na internetu dlouhodobě vystupuje pod vymyšleným jménem Darina a vehementně podporuje začínající cukrářku Natálii (Josefína Kycnerová). Dobře míněné varování svých blízkých vytrvale ignoruje a neustále pokouší štěstí. Brzké odhalení její skutečné identity doslova visí ve vzduchu a pro obě ženy to může znamenat naprostou ztrátu složitě budované důvěry.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).