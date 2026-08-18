Tento týden přináší štěstí, bohatství a úspěch několika znamením zvěrokruhu. Ne všechna pocítí jen pozitivní změny

V Číně se tento týden slaví svátek Čchisi, označovaný jako čínský Valentýn (letos připadá na 19. srpna), a pojí se s novými známostmi a láskou. Změny, které nás čekají, mohou vytvořit prostor pro nové emoce, plány, ale i příležitosti a plánování budoucnosti. Od 20. srpna se energie ohně probíjí stále výrazněji, což přináší větší vášeň, ale i příliv motivace a nové, silné energie. A když jsme už u té lásky, určitě nevstupujte do romantického vztahu bezhlavě a jen proto, abyste učinili šťastným někoho jiného. To se opravdu nevyplácí.
Číňané tento týden slaví kromě Čchisi i svátek Čchušu, kterým se v zemi oslavuje konec letních veder a příchod ochlazení. A právě toto období je spojováno s dokončením dlouho odkládaných úkolů a urovnáním nedorozumění, která zbytečně zvyšují stres. Týden by měl být příznivý pro naplánované aktivity, nikoli však pro rozhodnutí, která přijímáte v návalu emocí a nadšení, resp. jiných, i negativních pocitů.
Která čínská znamení by si měla tento týden dát větší pozor?
Kůň
Koně mohou mít pocit, že týden začíná pomalu a nevyhovuje jejich cválajícímu tempu. Musí respektovat, že někteří lidé potřebují více času, co se týče odpovědí ohledně práce či lásky. Pokud budete někomu psát zprávu, tak si přečtěte, jestli náhodou není nabitá přehnanými emocemi, které by mohly někoho ranit. Také byste si tento týden měli dávat pozor na své peněženky, protože se mohou přihodit nečekané výdaje spojené s cestováním či péčí o vzhled. Co si z toho vzít? Přestaňte tlačit na věci, které chcete, aby se staly hned. Všechno má svůj správný čas a dostaví se za vámi v pravou chvíli.
Drak
Draci by si tento týden měli dávat pozor na autority, ať už v práci, nebo v běžném životě. Mohou vyvstat nečekané finanční požadavky. Pozor na neshody s příbuznými nebo spolupracovníky, kteří mohou velmi snadno zpochybnit přístup, jakým řešíte důležité věci. Neznamená to však, že nějakým způsobem ohrožují vaši pozici. Raději se nad jejich tvrzením zamyslete a něco si z něj vezměte. Dejte pozor, abyste nezapomněli zaplatit důležité faktury, a zkontrolujte si na vlastních či pracovních dokumentech data splatnosti. Ke konci týdne, kdy se už bude blížit víkend, sebedůvěra trochu ustoupí a usnadní vám pohled na realitu.
Had
Lidé narození ve znamení Hada se budou zdát živější a plní života, ale zároveň se budou cítit neklidně. Poslední den týdne se nese v hadí energii, což pro vás bude výhoda, protože se budete moci soustředit na individuální úkoly, které dotáhnete do konce. Pomůže vám to zvládat i tlak a stres, které jsou způsobeny řešením mnoha důležitých úkolů najednou. Ve vztazích bude převládat emocionální stránka, tak se nesnažte ztrácet čas vysvětlováním, které nebude zapotřebí. V práci se snažte, ale dokončete započaté projekty předtím, než kývnete na další úkol.
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Kterým znamením tento týden přeje štěstí?
Krysa
Lidé ve znamení Krysy budou mít konečně lepší podmínky na zdokonalení se v komunikaci, učení a podaří se jim navázat zajímavé kontakty, které jim přinesou příležitost zahájit nové projekty. Vaše nápady budou poháněny energií dřeva a neskončí pouze v počáteční fázi. Setkáte se s mnoha pozitivními reakcemi, což ale může vyvolat dialog, který jste dlouho odkládali. Raději tento týden své požadavky uveďte písemně. To, že někdo pro vás působí sebevědomě, neznamená, že vy musíte měnit svůj přístup.
Kohout
Pro znamení Kohouta je tento týden hlavně o uspořádanosti a systematičnosti. Jelikož nemáte rádi, nejsou-li věci podle vás, zaměříte se na důkladnost, ať už jde o dokumenty, záznamy, texty či jiné úkoly v práci. Všechno tento týden zvládnete efektivněji. Ve vztazích jednoduché vyjadřování, kterému se mnohdy vyhýbáte, dokáže předejít zbytečným nedorozuměním. Kohouty tedy celkově čeká příznivější týden, protože vsadíte na pedantství, preciznost, pořádek a věci pod kontrolou. Vytěžíte ze svých přirozených schopností a vlastností co nejvíce. Spontánnost a chaos není nic pro vás.
Opice
Opicím přinese tento týden lepší příležitosti na společenské kontakty nebo navázání nějaké spolupráce. Odklon od zajetých vzorců a změna postoje vám bude jen ku prospěchu. Flexibilita je heslo tohoto týdne. Můžete vyzkoušet novou dovednost, kterou byste se chtěli naučit. Udržte si klidné a profesionální vystupování, které vám pomůže získat potřebnou podporu. Nesnažte se vyměnit zdravé sebevědomí za zbytečnou soutěživost.
Buvol
Buvol patří tento týden mezi jedno ze znamení, které dokáže přitáhnout bohatství, ale i úspěch, a to díky vlastní vnitřní síle a povahovému rysu, který mu dopomáhá zdolávat i náročné překážky – zkrátka jen tak lehce se nevzdává. Zaměřte se na šetření peněz, vzdělávejte se a popřemýšlejte nad řešeními spojenými s bydlením. Pomůže vám v tom element dřeva a země. Pokrok a posun vpřed je stabilní, ale zbytečně nespěchejte. Posilte to, s čím už delší dobu pracujete, namísto přemýšlení nad nejistou alternativou. Tento měsíc je vhodný pro nové začátky.
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Vyvážený týden i pro tato čínská znamení zvěrokruhu
Zajíci, Kozy, Psi, Prasata a Tygři mohou zažít zajímavé vzestupy a pády, ale také je může čekat klidné období bez komplikací. Tygři dokáží načerpat do svého srdce energii z ohně a díky ní najít správný směr, ale měli by si dávat velký pozor na svou netrpělivost. Zajíci budou mít skvělý týden, užívat si společenského života a akcí, ale měli by myslet i na své závazky. Kozy si musí dávat pozor na rozhodnutí ohledně financí a také by měly směřovat svou pozornost k rodinným emocím. Psi musí dbát na to, aby celou zodpovědnost nepřebírali na sebe, ale rozdělili ji mezi ostatní. Prasata se mohou spolehnout na své instinkty, přesto by si měla všechny informace pořádně prověřovat.
Zdroje: Timesofindia, Hindustantimes, Yourtango