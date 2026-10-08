Tento talíř z jídelní soupravy stál v ČSSR pár korun. Dnes ho sběratelé ze zahraničí vykupují i za 1 300 Kč

Talíř s modrým cibulovým vzorem si kdysi koupil v obchodě s domácími potřebami skoro každý. Dnes ho přes internet shánějí kupci v cizině a za jediný kus jsou ochotní dát víc, než by čekal leckdo, komu podobný talíř zůstal po babičce a jí z něj nedělní oběd. Kolik takový talíř dnes vynese a podle čeho poznáte originál?
Modrobílý talíř z Dubí chtějí i v Japonsku a Německu
Řeč je o cibuláku. Porcelánka v Dubí u Teplic ho začala vyrábět v roce 1885 a vyrábí ho dodnes. Samotný motiv je ještě o víc než sto let starší a vznikl v saské Míšni podle čínských předloh. Kromě bambusu, pivoněk a broskví na něm najdete i granátové jablko, ve kterém Evropané viděli cibuli, a odtud pochází i lidová přezdívka.
Obliba cibuláku dávno přerostla české hranice. K hlavním zahraničním odběratelům dubské porcelánky patřily podle údajů z roku 2016 Německo, Japonsko a Jižní Korea, přičemž o modrobílý dekor nejvíc stáli Japonci a Korejci.
Přečtěte si také: Mám 2 vejce a 1 cuketu. Místo omelety dělám rychlou večeři z pánve, která zasytí celou rodinu Kolik za něj dal kupec na Etsy
Jak takový zájem vypadá v praxi, ukazuje prodej na mezinárodním tržišti Etsy. Zahraniční prodejce tam nabízel talíř z Dubí z roku 1992, který podle popisu vznikl ještě v Československu před jeho rozdělením. Nabídka byla zlevněná zhruba ze 72 eur na 54 eur a talíř se prodal. Podle kurzu České národní banky to vychází asi na 1 300 korun za jediný kus.
Pro talíř z pozdní sériové výroby je to slušná částka. Ceny cibuláku se přitom hodně rozcházejí. Novější talíře z Dubí bývají na aukčních portálech k mání za pár set korun, zatímco nejvýš se dostávají kompletní staré soupravy, za které kupci platí i desítky tisíc.
V obchodě stál pár korun
V socialistickém Československu patřil cibulák k nejběžnějšímu svátečnímu nádobí. Používal se hlavně u štědrovečerní večeře nebo velikonočního oběda a zbytek roku stál ve skříni.
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Takovou rozšířenost umožnila i technika výroby. Dekor se v Dubí nemaloval celý ručně, přenášel se ocelotiskem a štětcem se doplňovaly jen detaily, takže porcelánka zvládala velké série. Cenově šlo o dostupné zboží. Obyčejné porcelánové talíře se tehdy prodávaly za pár korun a ani sváteční kusy se nedostaly přes desítky korun. Dnešní ceny tak oproti tehdejším cenovkám představují mnohonásobek.
Tehdejší a dnešní ceny přehledně shrnuje následující tabulka:
Co Kdy a kde Cena Obyčejný porcelánový talíř za socialismu pár korun Sváteční kus za socialismu nejvýš desítky korun Novější talíř z Dubí na aukčních portálech dnes pár set korun Talíř z Dubí z roku 1992 prodej na Etsy 54 eur, asi 1 300 Kč Kompletní stará souprava dnes i desítky tisíc korun Otočte talíř a hledejte korunku nad písmenem D Přečtěte si také: Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě
Cibulový vzor přitom používalo i mnoho jiných výrobců u nás i v cizině. Kdo talíř posuzuje jen podle dekoru, snadno zamění kus z Dubí za levnější napodobeninu.
Jistotu dá až pohled na dno talíře. Dubská porcelánka až do roku 1956 používala oválnou značku s nápisem MEISSEN. Mladší kusy z doby Československa poznáte podle velkého písmene D, nad kterým sedí korunka se třemi cípy, a podle anglického nápisu CZECHOSLOVAKIA. O kusy s oválem MEISSEN bývá mezi sběrateli větší zájem. Pro jistotu si razítko porovnejte s dobovými značkami, které Český porcelán ukazuje na svém webu.
Kus z Dubí od levnější napodobeniny spolehlivě odliší až razítko na dně talíře. Ilustrační foto. Chybějící kus vám v Dubí doplní
Kdo má po předcích neúplnou soupravu, nemusí chybějící talíř shánět po bazarech. Porcelánka v Dubí umí doplnit jednotlivé díly i k nádobí, které je staré několik desítek let.
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Úplnost se totiž vyplatí. Sběratelé dávají přednost ucelené soupravě, a ta se proto prodává dráž než talíře nabízené po jednom. Pak přijde na řadu stav. Talíř si prohlédněte proti světlu a přejeďte prsty po okraji, protože každé poškození nebo lepení se v ceně výrazně projeví.
Před prodejem se podívejte, za kolik se podobné talíře na aukčních portálech opravdu prodaly, protože požadované ceny v inzerátech o skutečné hodnotě vypovídají málo. Do vlastní nabídky pak přidejte i snímek razítka.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-vladimir-feix-mym-osudem-je-cibulak-40008991, https://patsproperstash.patternbyetsy.com/listing/4314086769/rare-1992-cesky-porcelain-dubi-blue, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/, https://techsvet.cz/domacnost/talire-ktere-mela-doma-kazda-rodina-staly-3-kc-dneska-se-prodavaji-za-tisice/alzbetastankova/, https://www.tvguru.cz/starozitnost-ze-socialismu-nadobi-cibulak/, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-dubi-znaceni-cibulak-meissen/