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Tento symbol ventilátoru na troubě mate mnoho lidí. Neznamená totéž, co běžný horkovzduch

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Většina kuchařů otočí voličem na symbol ventilátoru a předpokládá, že peče horkovzduchem. Jenže to, co se v troubě skutečně děje, závisí na jednom detailu, který málokdo čte.
Tento symbol ventilátoru na troubě mate mnoho lidí. Neznamená totéž, co běžný horkovzduch

Tento symbol ventilátoru na troubě mate mnoho lidí. Neznamená totéž, co běžný horkovzduch

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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