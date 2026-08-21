Tento symbol ventilátoru na troubě mate mnoho lidí. Neznamená totéž, co běžný horkovzduch

Klíč k pochopení není v tom, jestli se ventilátor točí. Rozhoduje, které topné těleso u toho pracuje, a právě tady se cesty jednotlivých režimů rozcházejí.
Co vlastně topí, když se ventilátor točí
Moderní multifunkční trouba může mít na voliči i
pět různých ikon s ventilátorem. Každá říká něco jiného: Ventilátor v kruhu — typicky dedikovaný horkovzduch. Kruhové topné těleso v zadní stěně ohřívá vzduch, ventilátor ho rozfukuje do celé trouby. Bosch to nazývá 3D Heißluft, NEFF CircoTherm. Ventilátor se spodní čarou — kombinace spodního ohřevu a ventilátoru. Pizza režim. Křupavý spodek, měkčí vrch. Ventilátor s horní a spodní čarou — klasický horní a spodní ohřev, ventilátor jen rozhání teplo. Žádné vlastní těleso vzadu. Ventilátor s cikcak čarou nahoře — gril s ventilátorem. Intenzivní horní žár, proudění brání spálení. Ventilátor bez dalších prvků — záleží na výrobci. U některých značek je to plnohodnotný horkovzduch, u jiných jen cirkulace. Bez návodu se nedá rozhodnout.
Beko na svém webu výslovně upozorňuje, že symboly se liší podle konkrétního spotřebiče. Český návod téže značky navíc uvádí, že i pořadí režimů na voliči se může lišit od uspořádání v manuálu.
Zdroj fotografie: Foto: Lionel Allorge / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Praktický dopad: kůrka, úrovně, teplota
Rozdíl mezi dedikovaným horkovzduchem a pouhým ventilátorem u klasického ohřevu se projeví hned třemi způsoby.
Více plechů najednou. Režim s kruhovým tělesem v zadní stěně zvládá pečení na dvou i třech úrovních současně; Electrolux u True Fan uvádí až tři patra bez míchání pachů. Režim horní + spodní ohřev s ventilátorem je v návodech popsaný jako rovnoměrné pečení na jedné úrovni.
Povrch a kůrka. Gorenje u Hot air upozorňuje, že proudění vzduchu víc vysušuje povrch a vytváří silnější kůrku. To je výhoda u masa nebo zeleniny, ale problém u suflé, flanů nebo dortů, které mají vyběhnout. Bosch varuje, že agresivní proudění může vést k prasklinám.
Teplota. Electrolux i AEG doporučují u dedikovaného horkovzduchu nastavit o 20 °C méně, než říká recept pro klasický ohřev. Bosch uvádí orientačně minus 15 °C. Bezpečné pravidlo: začít o 20 °C níž a sledovat výsledek. Předehřev a spotřeba: kde se šetří
U režimů s kruhovým tělesem často není předehřev nutný.
NEFF u CircoTherm píše, že předehřev lze vynechat, pokud se jídlo peče déle než 25 minut. Miele jde ještě dál, většinu jídel podle návodu lze vložit do studené trouby.
Energetické štítky ukazují, proč to dává smysl i ekonomicky. Datový list Bosch HBG7341B1B uvádí spotřebu 0,87 kWh na cyklus u klasického ohřevu a 0,69 kWh u ventilátorového režimu, tedy rozdíl asi 21 %. U Electrolux EOD6C46K2 je to 0,93 versus 0,69 kWh, tedy úspora přes 25 %. Na jednom cyklu jde o drobnost, ale při pečení třikrát týdně se za rok nastřádá rozdíl v řádu desítek korun na elektřině.
Jak zjistit, co váš symbol znamená
Ztracený návod není výmluva. Výrobní štítek s číslem modelu najdete po otevření dvířek na vnitřním rámu trouby. S tímto číslem stáhnete manuál přímo na webu výrobce: Bosch hledá podle E-Nr., Electrolux podle PNC, Beko CZ má sekci „Návody k použití“ s českou lokalizací.
Než návod otevřete, zkuste rychlý vizuální filtr: nečtěte jen „je tam ventilátor“, ale podívejte se, co je kolem něj nakreslené. Kruh znamená vlastní topné těleso vzadu. Čáry nahoře nebo dole značí, že teplo jde odjinud a ventilátor ho jen rozhání. Cikcak nahoře je gril.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková