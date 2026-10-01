Tento starý mobil se prodal za cenu 4 nových aut (2026): Sběratelé loví i další modely, které Češi hází do kontejneru

Ve šuplíku vám nejspíš leží aspoň jeden odložený mobil, na který jste už dávno zapomněli. Většina takových telefonů opravdu velkou cenu nemá. Jenže mezi nimi se občas skrývá kus, za který by sběratel rád zaplatil mnohem víc, než byste od dvacet let staré věci čekali. A přesto se mezi nimi jeden kousek vyšplhal na hodnotu čtyř nových aut.
Většina mobilů ze šuplíku bohatství nepřinese
Řekněme si to na rovinu. Obyčejný ohmataný telefon bez nabíječky, který roky sloužil a pak skončil v krabici od bot, prodáte za pár set korun, pokud vůbec. Sběratelský trh je totiž vybíravý. Zajímají ho hlavně přístroje, které se zapsaly do historie mobilů, vypadaly nezvykle nebo se jich vyrobilo jen málo.
I u těch žádaných ale platí jedna tvrdá podmínka. Cenu totiž určuje mnohem víc než jen jméno na krytu.
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Klíčem k vysoké částce je stav a kompletnost. Telefon v původní krabičce, s nabíječkou, sluchátky a nedotčenou fólií na displeji, může stát násobek ceny stejného kusu po letech nošení v kapse.
Sběratel se přitom dívá na věci, které původního majitele nikdy nenapadly: – jestli je krabice pořád zatavená, – zda sedí výrobní várka a označení modelu, – jestli jde doložit, odkud přístroj pochází, – a v jakém stavu jsou displej i tlačítka.
Nerozbalený originál se pak prodává za mnohem vyšší částku než stejný model, který někdo roky nosil v kapse.
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Naprosto výjimečnou kapitolou je pak historicky první iPhone. Apple ho uvedl na trh v roce 2007 hned ve dvou verzích, levnější se 4 GB paměti a dražší s 8 GB. Výrobu té menší varianty ale ukončil už v září téhož roku, takže se jí prodalo a hlavně dochovalo výrazně méně kusů. Z původního 4GB modelu se tím stal vysněný úlovek fanoušků Applu.
A nejde o ledajakou částku. Aukční síň LCG Auctions prodala v létě 2023 továrně zapečetěný 4GB iPhone za 190 373 dolarů, v přepočtu zhruba 4 miliony korun. To je skutečně cena srovnatelná se čtyřmi novými auty. Od té doby ovšem ceny těchto telefonů spíš klesají. Další zapečetěné kusy se v roce 2024 dražily kolem 130 tisíc dolarů a loni už jen za desetitisíce dolarů. Pořád jde o sumy, o kterých se majiteli běžného mobilu ani nezdá.
Nokia i véčková Motorola vynesou tisíce korun
Miliony jsou výjimka vyhrazená jednomu telefonu. U ostatních legend se pohybujeme v řádu stovek až tisíců korun, i tak ale dokážou překvapit. Skládací Motorola RAZR V3, kterou v polovině dvoutisícových let nosil skoro každý, jde v obyčejném stavu za pár set korun. Zachovalý a hlavně nerozbalený kus se ovšem prodává výrazně dráž.
Přečtěte si také: Konec éry: Baťa v Česku zavírá poslední závod, značka tu začínala už v roce 1894 Kultovní véčka jako Motorola RAZR V3 se v zachovalém stavu prodávají za tisíce korun. Ilustrační foto. Zdroj: Thai Nguyen / Unsplash.
Sběratelský zájem přitom nekončí u véček. Německý magazín GIGA sestavil seznam bezmála dvaceti starých telefonů s vysokými cenami. Patří mezi ně třeba luxusní vysouvací Nokia 8800, jejíž nerozbalený kus atakuje i dvacet tisíc korun, nebo tvarově bizarní Nokia 7280 přezdívaná „rtěnkový telefon“ s cenou přes deset tisíc korun. A úplně nahoře stojí legendární „cihly“ z osmdesátých let, za které se platí i desítky tisíc.
Ceny vybraných modelů přehledně shrnuje následující tabulka:
Model Kolik může vynést První iPhone (4GB, továrně zapečetěný) 190 373 dolarů, v přepočtu zhruba 4 miliony korun Motorola RAZR V3 pár set korun v obyčejném stavu, zachovalý nerozbalený kus výrazně víc Nokia 8800 nerozbalený kus i kolem dvaceti tisíc korun Nokia 7280 („rtěnkový telefon“) přes deset tisíc korun „Cihly“ z osmdesátých let desítky tisíc korun Než mobil hodíte do kontejneru Přečtěte si také: Spáry jako nové za 15 minut: Tento levný fígl Češi neznají, špína pak pustí skoro sama i bez chemie
Vysloužilé mobily končí jako elektroodpad. Odnést je můžete do červeného kontejneru na drobnou elektroniku nebo na sběrný dvůr, a když v přístroji necháte i nabíječku, usnadníte recyklaci. Pět minut navíc se ale vyplatí investovat ještě předtím.
Na aukčních portálech jako Aukro nebo Sbazar si najděte úplně totožnou variantu včetně velikosti paměti. A všímejte si hlavně toho, za kolik se stejné telefony opravdu prodaly. Vyvolávací cena totiž o skutečné hodnotě moc nevypovídá. Zásadní je také poznat, jestli držíte běžně používaný kus, nebo nedotčený originál v krabici. Na nové auto vám většina telefonů nevydělá, pár tisíc za věc, kterou jste považovali za odpad, se ale stát může.
Zdroje: https://smartmania.cz/drazsi-se-prvni-iphone-z-roku-2007-cena-zrejme-pujde-do-milionu/, https://www.macrumors.com/2023/07/17/rare-original-iphone-record-auction-price/, https://appleinsider.com/articles/24/03/25/yet-another-sealed-4gb-original-iphone-brings-in-over-100000-at-auction, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-mobily-sberatelstvi-cena/, https://www.centrum.cz/clanek/5-starych-mobilu-ktere-dnes-stoji-vic-nez-nove-auto-pred-lety-jste-je-hazeli-do-kontejneru-dnes-budete-litovat-305382
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