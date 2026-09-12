Tento speciální bramborový salát je hit každé oslavy – díky dresinku chutná mnohem líp než česká klasika a hosté si ho vždy chválí

Lehký bramborový salát s vejci a kurkumou představuje skvělou alternativu k tradičním hutným salátům zalitým těžkou majonézou. Tento svěží a na pohled zářivý pokrm spojuje jemné uvařené brambory, sladkavou mrkev, sytá vajíčka a lehký kurkumový dresink, který mu dodává nejen nádherně zlatavou barvu, ale i příjemně hřejivou chuť. Hodí se jako samostatný lehčí oběd, sytá večeře i originální příloha k pečenému či grilovanému masu.
Myšlenka lehčích bramborových salátů bez těžkých majonézových základů má své kořeny ve středoevropské a jihoněmecké gastronomii, kde se brambory tradičně míchaly s jemnými kyselými dresinky ještě vlažné. Moderní kulinářský přesah v podobě kurkumy však vychází z indických a blízkovýchodních vlivů, které si v současné kuchyni získaly obrovskou oblibu. Hlavním trikem tohoto receptu je vaření brambor den předem a použití jemnější červené cibulky. Brambory uvařené dopředu si udrží perfektní strukturu, pevnost a nenasáknou přebytečnou tekutinu. Kurkuma přimíchaná do dresinku navíc krásně obalí jednotlivé ingredience, propojí jejich chutě a vytvoří vizuálně neodolatelný pokrm.
Největší výhodou tohoto salátu je jeho nutriční vyváženost a stravitelnost. Získáte v něm poctivou porci bílkovin z vajec, kvalitní sacharidy z brambor a spoustu vitamínů ze zeleniny bez zbytečného pocitu těžkosti v žaludku. Po krátkém odležení v lednici se všechny aromata prolnou a salát chutná fantasticky.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do salátu se báječně hodí hrst křupavých nakrájených kyselých okurek, zelený hrášek nebo trocha strouhaného jablka pro lehkou sladkokyselou nótu. Pokud chcete dresink ještě více ozvláštnit, můžete do něj přimíchat lžičku plnotučné dijonské hořčice nebo pár kapek citronové šťávy. Místo petrželky pak skvěle poslouží i čerstvý nasekaný kopr nebo pažitka.
Neoloupané brambory vařte 20 minut do změknutí. Poté je slijte a po vychladnutí oloupejte.
Tip: Aby měly brambory nejlepší chuť a texturu, je vhodné vařit je den před přípravou salátu.
V samostatném hrnci vařte oloupanou mrkev 15–20 minut do změknutí. Poté ji slijte a nakrájejte na kostičky. Mezitím v dalším hrnci vařte vejce 10 minut a po vychladnutí je oloupejte.
Brambory s mrkví a vejci vložte do větší mísy. Přidejte k nim nadrobno nakrájenou červenou cibuli a nasekanou petrželku. Pokračujte s přípravou dresinku.
Poznámka: Červená cibule má jemnější a méně štiplavou chuť než bílá cibule.
Brambory s mrkví a vejci vložte do větší mísy. Přidejte k nim nadrobno nakrájenou červenou cibuli a nasekanou petrželku. Pokračujte s přípravou dresinku.
Poznámka: Červená cibule má jemnější a méně štiplavou chuť než bílá cibule.
Dresink vlijte do mísy se zeleninou a ingredience důkladně zamíchejte. Lehký bramborový salát s vejci nechte 30 minut uležet a pak ho servírujte.
Poznámka: Díky krátkému odpočinku budou mít chutě jednotlivých ingrediencí čas lépe se propojit a výsledný pokrm bude výraznější.
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Zdroj receptu: Goddess of Salads
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová