Tento snadný fígl dělá s masovými šiškami hotové divy. Jsou tak šťavnaté, že se po nich doma okamžitě zaprášilo

Na domácí oběd máte připravené mleté maso, ale na klasické karbanátky tentokrát nemáte chuť. Zkuste z něj vytvarovat podlouhlé masové šišky, naplnit je sýrem a bylinkovým máslem a obalit ve strouhance. Po usmažení získají zlatavou krustu a uvnitř zůstanou šťavnaté, s měkkou náplní, která se při rozkrojení začne rozpouštět. S bramborovou kaší tvoří vydatný oběd, ale dobře se k nim hodí také vařené brambory s petrželkou.
Nápad na máslovou náplň připomíná pokrm de volaille, při jehož přípravě se bylinkové máslo ukrývá uvnitř masa. V této domácí variantě se místo kuřecích prsou používá mleté maso, které se snadno tvaruje a nabízí prostor pro různé obměny. Šišky tak připomínají oblíbené smažené karbanátky, jejich střed však skrývá příjemnou změnu. Recept navíc nevyžaduje žádné neobvyklé suroviny, takže si ho můžete připravit z běžně dostupných ingrediencí.
O výsledné chuti rozhoduje také výběr sýra a bylinek. Jemnější gouda nechá vyniknout chuť masa, čedar dodá náplni výraznější tón a ementál ji obohatí o lehce oříškovou chuť. Petrželka nebo kopr zase přinesou svěží vůni, která se dobře doplňuje s máslem. Díky těmto možnostem si můžete náplň přizpůsobit vlastní chuti, aniž by se vytratilo to hlavní: šťavnaté maso a měkký, voňavý střed.
K masovým šiškám se nejlépe hodí bramborová kaše, která vyváží křupavý obal i výraznější chuť náplně. Pokud máte raději lehčí přílohy, podávejte je s vařenými bramborami, okurkovým salátem nebo zeleninou ve sladkokyselém nálevu. Na rodinný oběd můžete zvolit i čerstvý zeleninový salát, který jídlo příjemně odlehčí. Šišky chutnají nejlépe krátce po usmažení, kdy je obal ještě křupavý a náplň uvnitř měkká.
Máslo nechte změknout a promíchejte ho s nasekanou petrželkou. Sýr nakrájejte na kratší hranolky a rozdělte je na porce. Máslo s petrželkou můžete smíchat se sýrem nebo ho nechat zvlášť, aby se při plnění lépe rozložilo.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Česnek prolisujte a spolu s cibulí přidejte k mletému masu. Přidejte vejce, strouhanku, sůl, pepř a majoránku a vše důkladně propracujte, aby směs dobře držela pohromadě.
Masovou směs rozdělte na 8 stejných dílů. Každý díl zploštěte v dlani, doprostřed položte kousek sýra a část bylinkového másla. Maso pečlivě uzavřete a vytvarujte podlouhlou šišku, aby náplň při smažení nevytekla.
Připravte si 3 hlubší talíře, do jednoho nasypte hladkou mouku, ve druhém rozšlehejte vejce a do třetího nasypte strouhanku. Každou šišku obalte nejprve v mouce, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Pokud chcete pevnější obal, zopakujte obalení ve vejci a strouhance.
Ve vyšší pánvi rozehřejte dostatečné množství oleje, aby dosahoval přibližně do poloviny výšky šišek. Vkládejte je do oleje opatrně a smažte na středním plameni ze všech stran dozlatova, přibližně 15–20 minut podle jejich velikosti.
Usmažené šišky přeneste na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je krátce odpočinout, aby se náplň uvnitř ustálila. Podávejte teplé s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo čerstvým zeleninovým salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová