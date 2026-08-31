Tento slavný řecký koláč je neuvěřitelně vláčný a šťavnatý – tradiční recept bez másla, vajec i mléka. Chuťově absolutní bombaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tento slavný řecký koláč je neuvěřitelně vláčný a šťavnatý – tradiční recept bez másla, vajec i mléka. Chuťově absolutní bomba
Zapomeňte na nudné přílohy. Máslová kukuřice s medem a sýrem je rychlá, krémová a tak dobrá, že si ji možná...
Tohle je jeden z nejjednodušších způsobů, jak uchovat jablka na zimu. Stačí pár surovin a vznikne zásoba,...
Na první pohled obyčejné řezy, po ochutnání ale příjemně překvapí. Jemné máslové těsto, hořká čokoláda a...
Kuřecí maso nemusí být nudné. Šťavnaté kuře s ananasem a sýrem je jemné, voňavé a krásně zapečené – stačí...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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