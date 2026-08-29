Tento slaný karamel je top – povede se vždy a chutná nebezpečně dobře. Skvělý do dortů, dezertů, na palačinky nebo jen tak na lžičku

Hledáte ten nejlepší způsob, jak obyčejné palačinky, ranní kaši, kopeček vanilkové zmrzliny nebo víkendový dort proměnit v luxusní zážitek jako z vyhlášené pařížské kavárny? Domácí slaný karamel se smetanou představuje naprostý kulinářský klenot, který si podmanil sladký svět. Žádná chemická dochucovadla, umělá aromata ani zbytečné konzervanty. Kouzlo této sametové omáčky spočívá v perfektní souhře hluboké sladkosti, krémového máslového základu a drobného slaného akcentu, který dokonale protne těžkou sladkost.
Fascinující fenomén slaného karamelu má své pevné kořeny ve francouzské Bretani, kde ho koncem 70. let minulého století zpopularizoval slavný cukrář Henri Le Roux. Právě Bretaň je odpradávna proslulá svým poloslaným máslem a mořskou solí Fleur de Sel. Spojení intenzivního praženého cukru s tímto poctivým máslem a smetanou okamžitě dobylo celý svět. Špetka soli v omáčce totiž působí jako přírodní zvýrazňovač chuti, který tlumí přebytečnou sladkost a naopak vytahuje komplexní karamelové tóny.
Tento variabilní poklad navíc nabízí spoustu možností pro vaše vlastní experimenty. Pokud do ještě teplého karamelu přidáte špetku mleté skořice, perníkového koření nebo pár kapek kvalitního bourbonu či vanilkového extraktu, získáte originální polevu s hřejivým nádechem. Milovníci oříšků mohou do skleničky přimíchat nasekané opražené arašídy a vytvořit tak domácí verzi oblíbené tyčinky. Uložený v lednici a připravený k okamžitému použití se tento karamel stane absolutní hvězdou vaší kuchyně.
Cukr nasypte do širšího hrnce se silným dnem a zahřívejte na středním ohni. Nechte ho postupně rozpustit a zezlátnout, přičemž s ním zpočátku zbytečně nemíchejte. Jakmile se vytvoří hladký jantarově zbarvený karamel, můžete ho opatrně promíchat silikonovou nebo dřevěnou stěrkou.
Do horkého karamelu přidejte máslo a za stálého míchání ho nechte úplně rozpustit. Směs bude chvíli výrazně bublat, proto postupujte opatrně a držte obličej i ruce dál od hrnce. Jakmile se máslo s karamelem spojí, pokračujte dalším krokem.
Smetanu předem mírně zahřejte, aby nebyla úplně studená. Po částech ji opatrně přilévejte ke karamelu a současně míchejte, protože směs bude prudce pěnit. Pokračujte v míchání, dokud nevznikne hladký karamel bez tvrdých kousků.
Karamel krátce povařte na mírném ohni, dokud nedosáhne požadované hustoty. Pamatujte, že po vychladnutí ještě výrazně zhoustne, takže ho není potřeba redukovat příliš dlouho. Nakonec vmíchejte sůl a ochutnejte, případně ji podle chuti ještě trochu přidejte.
Hotový domácí slaný karamel se smetanou nechte mírně zchladnout a potom ho přelijte do čisté skleněné nádoby. Po vychladnutí ho uchovávejte v chladničce a před použitím ho můžete nechat chvíli stát při pokojové teplotě. Hodí se na palačinky, vafle, zmrzlinu, dorty i další dezerty.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová