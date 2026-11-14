Tento salát vypadá obyčejně, ale po prvním soustu pochopíte, proč mu říkáme královský. Je návykově dobrý a v mžiku hotový

Když se doma chystá oslava, bývá na stole všechno možné. Chlebíčky, jednohubky, něco slaného k zakousnutí a samozřejmě salát, protože ten se hodí téměř ke všemu. Jenže bramborový nebo těstovinový už každý zná. Co tentokrát zkusit něco trochu jiného? Salát z čínského zelí se surimi tyčinkami je příjemnou změnou, zvlášť pokud máte rádi lehčí zeleninové saláty s krémovou zálivkou. Můžete ho připravit pro návštěvu, vzít s sebou na rodinné posezení nebo si ho dát večer s krajícem čerstvého chleba. A když zůstane miska na druhý den, máte vystaráno i se svačinou.
Možná vás překvapí, že surimi tyčinky, kterým většina lidí říká krabí, ve skutečnosti krabí maso obvykle neobsahují. Jejich historie sahá do Japonska, kde se rybí hmota surimi zpracovává už po staletí. Známé červenobílé tyčinky se však začaly vyrábět až ve 20. století. Základem bývá jemně rozmělněné maso bílých mořských ryb, nejčastěji tresky, které se promývá a dále upravuje. Při nákupu se vyplatí přečíst složení na obalu. Čím vyšší je podíl rybího masa, tím lépe, ale záleží také na dalších přísadách. Dobré surimi tyčinky mají pevnou, pružnou strukturu, nejsou vysušené a při krájení se nerozpadají.
Čínské zelí má v tomto receptu jednu velkou výhodu. Na rozdíl od klasického hlávkového zelí má jemnější listy a nemusíte ho dlouho promačkávat ani nechávat odležet, aby změklo. Bílé části příjemně křupou a zelené listy jsou křehké. Když k němu přidáte vejce natvrdo, kukuřici, nakládané okurky a pórek, získáte salát, ve kterém se střídají sladší, kyselé i výraznější chutě. Jen s cibulí opatrně. Pokud je příliš ostrá, snadno přehluší ostatní suroviny. Nakrájený pórek můžete na několik sekund přelít vroucí vodou a hned ochladit. Bude jemnější a v salátu nebude tolik dominovat.
U podobných salátů se často stává, že je zálivky příliš mnoho a zelenina v ní doslova plave. Tady je lepší začít s menším množstvím a podle potřeby přidat. Majonéza dodá plnější chuť, bílý jogurt zase příjemnou kyselost a lehčí konzistenci. Trocha hořčice a citronové šťávy pomůže, aby zálivka nebyla mdlá. Salát promíchejte až ve chvíli, kdy máte všechny suroviny připravené a dobře okapané. Zvlášť kukuřice a nakládané okurky mohou pustit zbytečnou tekutinu. Po krátkém odležení v lednici se chutě propojí, ale nenechávejte ho stát zbytečně dlouho, aby zelí neztratilo svou křupavost.
Na oslavu můžete salát rozdělit do menších misek, ze kterých si hosté snadno nabídnou. Doma ho klidně podávejte ve velké míse s čerstvou bagetou, opečeným toastem nebo krajícem chleba. Pokud chcete trochu odlehčit zálivku, nahraďte majonézu hustým řeckým jogurtem. Výraznější chuť získáte přidáním většího množství pažitky nebo několika kapek citronové šťávy. A jestli salát připravujete předem, nechte nakrájenou zeleninu a dresink odděleně a smíchejte je až před podáváním. Zelí tak zůstane déle křupavé. Hotový salát uchovávejte v lednici a nejlépe ho snězte do druhého dne.
Vejce vložte do hrnce s vodou, přiveďte k varu a vařte přibližně 8–10 minut natvrdo. Potom je přendejte do studené vody a nechte vychladnout. Oloupejte je a nakrájejte na menší kostičky.
Surimi tyčinky vyjměte z obalu a nakrájejte na menší kousky. Přendejte je do větší mísy a přidejte připravená vejce. Suroviny lehce promíchejte, aby se kousky rybího masa zbytečně nerozpadaly.
Čínské zelí očistěte, odstraňte poškozené listy a nakrájejte na tenké proužky. Pórek podélně rozřízněte, důkladně propláchněte mezi jednotlivými vrstvami a nakrájejte na tenké půlměsíčky. Nakládané okurky a cibuli nakrájejte na drobné kostičky, pažitku nasekejte najemno a kukuřici nechte důkladně okapat.
Veškerou připravenou zeleninu přidejte do mísy k surimi tyčinkám a vejcím. Suroviny opatrně promíchejte, aby se rovnoměrně rozložily. Pokud je cibule nebo pórek příliš ostrý, můžete je před přidáním krátce spařit horkou vodou a nechat dobře okapat.
V menší misce smíchejte majonézu s bílým jogurtem, plnotučnou hořčicí a citronovou šťávou. Zálivku dochuťte solí a čerstvě mletým černým pepřem. Důkladně ji promíchejte, aby vznikla hladká a jemně krémová směs.
Připravenou zálivku postupně přidávejte k zelenině, vejcím a surimi tyčinkám. Vše opatrně promíchejte, aby se jednotlivé suroviny rovnoměrně obalily, ale salát nebyl příliš řídký. Podle potřeby ještě dochuťte solí, pepřem nebo několika kapkami citronové šťávy.
Hotový salát přikryjte a vložte přibližně na 30 minut do lednice, aby se jednotlivé chutě propojily. Před podáváním jej znovu lehce promíchejte a podle potřeby upravte dochucení. Podávejte vychlazený s čerstvým pečivem, bagetou nebo opečeným toastem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová