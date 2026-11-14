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Tento salát vypadá obyčejně, ale po prvním soustu pochopíte, proč mu říkáme královský. Je návykově dobrý a v mžiku hotový

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Křupavé čínské zelí, jemné surimi tyčinky a krémová zálivka tvoří neobvyklé spojení chutí. Vyzkoušejte salát, po kterém se na oslavě jen zapráší.
Tento salát vypadá obyčejně, ale po prvním soustu pochopíte, proč mu říkáme královský. Je návykově dobrý a v mžiku hotový

Tento salát vypadá obyčejně, ale po prvním soustu pochopíte, proč mu říkáme královský. Je návykově dobrý a v mžiku hotový

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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