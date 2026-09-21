Tento rodinný recept na Honzovky je moje jistota – těsto je vždy lehké, měkké a nadýchané jako peřinka

Kynuté Honzovy buchty se švestkovou náplní patří mezi české moučníky, které v sobě mají něco z domácí pohody a vzpomínek na dětství. Jakmile se na stole objeví mísa s voňavými, dozlatova upečenými buchtami, jen málokdo odolá. Nadýchané těsto, sladká švestková náplň a jemná vůně skořice tvoří kombinaci, která je jednoduchá, ale přesto mimořádně lákavá. Právě takové moučníky se často pekly o víkendech nebo při rodinných návštěvách, kdy se u jednoho stolu sešla celá rodina.
Honzovy buchty jsou oblíbené také proto, že se dají připravit s nejrůznějšími náplněmi. Švestková marmeláda jim dodá výraznější ovocnou chuť a v kombinaci se skořicí působí krásně útulně. Buchty jsou nejlepší ještě mírně teplé, kdy jejich vůně zaplní celou kuchyni a jemná náplň krásně vynikne. Stačí je lehce poprášit moučkovým cukrem a oblíbená česká klasika je připravená potěšit malé i velké strávníky.
Pokud máte rádi tradiční české pečení a recepty, které nepotřebují žádné zvláštní suroviny, Honzovy buchty jsou sázkou na jistotu. Jsou ideální ke snídani, jako sladká svačina i k odpolední kávě a jejich domácí chuť jen málokdy zůstane u jednoho kousku.
Mléko mírně zahřejte, aby bylo vlažné, a rozdrobte do něj droždí. Přidejte 1 lžíci cukru a 2 lžíce mouky a promíchejte. Nechte kvásek přibližně 10 minut stát, dokud se na jeho povrchu nezačne tvořit pěna.
Máslo rozpusťte a nechte ho krátce zchladnout. Do větší mísy nasypte mouku a přidejte zbývající cukr, sůl, vejce, připravený kvásek a rozpuštěné máslo. Vše důkladně zpracujte, dokud nevznikne hladké, měkké a pružné těsto.
Těsto ještě několik minut hněťte, aby bylo dobře propracované a pružné. Poté mísu přikryjte čistou utěrkou. Těsto nechte na teplém místě kynout přibližně 1 hodinu, dokud zhruba nezdvojnásobí svůj objem.
Švestková povidla promíchejte se skořicí. Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na 10–12 stejně velkých dílů. Každý díl rukama rozprostřete do menšího obdélníku.
Doprostřed každého kousku těsta dejte porci švestkové náplně. Těsto kolem náplně pečlivě uzavřete a vytvarujte buchtu. Spoj dobře přitiskněte, aby náplň při pečení nevytekla.
Buchty skládejte vedle sebe do plechu vyloženého pečicím papírem. Nechte mezi nimi jen malé mezery, protože při kynutí ještě zvětší svůj objem. Plech přikryjte utěrkou a nechte buchty přibližně 20 minut dokynout.
Troubu předehřejte na 180 °C. Vejce rozšlehejte s 1 lžící mléka a směsí potřete povrch vykynutých buchet. Potírejte je rovnoměrně, aby se při pečení vytvořila krásně zlatavá barva.
Buchty vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20–25 minut. Hotové budou ve chvíli, kdy budou na povrchu krásně zlatavé a upečené i uprostřed. Po vytažení je nechte několik minut zchladnout.
Ještě mírně teplé buchty lehce poprašte moučkovým cukrem. Podávejte je samotné nebo s oblíbeným teplým nápojem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová