Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tento řetězec skončil kvůli slevám v aplikaci u soudu: Češi ji mají v mobilu taky, verdikt padne 29. září

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slevová aplikace v mobilu se v Německu stala terčem soudní žaloby. Tamní […]
Tento řetězec skončil kvůli slevám v aplikaci u soudu: Češi ji mají v mobilu taky, verdikt padne 29. září

Tento řetězec skončil kvůli slevám v aplikaci u soudu: Češi ji mají v mobilu taky, verdikt padne 29. září

Zdroj:
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Ani valorizace, ani výchovné. Senioři mají nárok na 1 příspěvek, o který si skoro nikdo nežádá
Ani valorizace, ani výchovné. Senioři mají nárok na 1 příspěvek, o který si skoro nikdo nežádá
Tyto příspěvky chce Úřad práce zpět (2026): Řekne si o ně i po 3 letech, pokud nezaplatíte, pošle na vás exekuci
Tyto příspěvky chce Úřad práce zpět (2026): Řekne si o ně i po 3 letech, pokud nezaplatíte, pošle na vás exekuci

Vyplacená dávka vám nemusí zůstat napořád. Když úřad dodatečně zjistí, že na […]

Revoluce ve stavebnictví? V Číně vymysleli beton, který se z 90 % umí opravit sám
Revoluce ve stavebnictví? V Číně vymysleli beton, který se z 90 % umí opravit sám

Beton, který si sám zacelí praskliny, zní jako námět na sci-fi. Čína […]

Superdávka se od října mění: Na těchto místech si lidé pohorší až o 2 000 Kč, mnozí o tom netuší
Superdávka se od října mění: Na těchto místech si lidé pohorší až o 2 000 Kč, mnozí o tom netuší

V říjnu čeká statisíce domácností tichý přepočet superdávky na bydlení. Podle toho, […]

Nové televizní stanice zdarma pro každého s anténou: 2 kanály jsou na cestě, Češi by to neměli zmeškat
Nové televizní stanice zdarma pro každého s anténou: 2 kanály jsou na cestě, Češi by to neměli zmeškat

Kdo sleduje televizi přes anténu, brzy najde v nabídce programů, za které […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.