Tento recept na křidýlka je geniální – 1 krok navíc a chuť je tak neskutečná, že jinak je už nedělámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tento recept na křidýlka je geniální – 1 krok navíc a chuť je tak neskutečná, že jinak je už nedělám
Stačí pár minut míchání a několik zralých švestek. Výsledkem je nečekaně vláčný koláč, který si díky jedné...
Na první pohled připomíná obyčejný bramborový nákyp, ale jeden méně známý postup mu dodá nečekaně jemnou...
Na první pohled vypadá jako dort z cukrárny. Jeho sametově jemný krém ale ukrývá jednu nečekanou...
Na první pohled připomínají klasické karbanátky, ale uvnitř ukrývají kombinaci vajec, cukety a sýra. Díky...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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