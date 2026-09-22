Tento nový recept na lasagne je naprostá pecka – cenově vyjdou na polovinu a jsou do 15 minut v troubě

Lasagne s kuřecím masem a mozzarellou představují neuvěřitelně šťavnatou a moderní variaci na oblíbenou italskou klasiku. Tento pokrm v sobě dokonale kombinuje delikátní drůbeží maso, voňavou rajčatovou omáčku s paprikou a česnekem, jemné plátky těstovin a obrovskou porci rozplývající se mozzarelly. Při pečení se všechny chutě spojí do jednoho harmonického celku, který provoní celou kuchyni a přiláká ke stolu i ty největší gurmány.
Klasické lasagne mají své kořeny v italském regionu Emilia-Romagna,
kde se tradičně vrství s hovězím ragú a bešamelem. Drůbeží varianta však pochází z moderní středomořské kuchyně, která hledá lehčí a stravitelnější alternativy. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je rafinované nahrazení hutného bešamelu čistým mlékem a máslem přímo při vrstvení, což v kombinaci s mozzarellou zajistí maximální vláčnost těstovin bez zbytečné těžkosti. Pečení pod alobalem navíc zaručí, že si maso i těstoviny uchovají neuvěřitelnou šťavnatost a sýr na povrchu se promění v dokonalou zlatavou krustu.
Největší předností těchto kuřecích lasagní je jejich rychlá příprava, lehkost a podmanivá chuť. Maso je jemné, rajčatový základ příjemně navinulý a rozteklá mozzarella dodává každému soustu neodolatelnou krémovost.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do rajčatovo-masové směsi lze přimíchat hrst čerstvého bazalkového pestu, nakrájené šampióny nebo sušená rajčata pro intenzivnější středomořské aroma. Pokud máte rádi výraznější sýrové tóny, vyzkoušejte k mozzarelle přimíchat trochu nastrouhaného parmazánu či gorgonzoly. Před podáváním stačí porce ozdobit čerstvou petrželkou či lístky bazalky a doplnit lehkým zeleninovým salátem.
V pánvi s rozpáleným olejem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Přidejte mleté maso a pokračujte v restování 4–6 minut.
Jakmile se maso zatáhne, ochuťte ho solí, pepřem, mletou sladkou paprikou a sušeným česnekem. Do pánve vlijte rajčatovou omáčku a směs vařte 5–7 minut na mírném ohni.
Poznámka: Místo rajčatové omáčky můžete použít konzervovaná drcená nebo krájená rajčata, ale použít můžete také passatu.
Zapékací mísu vymažte máslem a její dno polijte asi 3 lžícemi mléka. To pokryjte plátky lasagní, na které rozprostřete mleté maso.
Maso posypte trochou nahrubo nastrouhané mozzarelly, kterou zakryjte těstovinami. Ty polijte mlékem a postup opakujte, dokud budete mít ingredience. Vrstvení zakončete sýrem, na který položte kousky másla.
Lasagne s kuřecím masem pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35–40 minut.
Tip: Aby byl pokrm vláčný a zachoval si šťavnatost, po 20 minutách pečení ho zakryjte alobalem.
Pokrm nechte po upečení asi 10 minut odpočívat. Díky tomu si zachová tvar a nebude se rozpadat. Pak ho servírujte dle potřeby.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: ВІКА -Простые Рецепты
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato