Tento nepečený srnčí hřbet s čokoládou a sušenkami je hotový raz dva – minimum práce, maximum chuti a zvládne ho opravdu každý

Nepečený srnčí hřbet s čokoládou a sušenkami představuje naprostou klasiku, která v sobě snoubí poctivost tradičního sladkého pečení s neuvěřitelnou lehkostí přípravy. Zapomeňte na složité vážení mouky nebo strach, že vam těsto v troubě srazí! V tomto neuvěřitelně lahodném dezertu se potkává jemná kakaovo-máslová hmota se sušeným mlékem, křupavými kousky sušenek, poctivou porcí vlašských i lískových ořechů a voňavou kandovanou pomerančovou kůrou. Každý ukrojený plátek navíc pod bohatou čokoládovou polevou odhalí nádhernou mozaiku, která na jídelním stole vypadá jako z té nejlepší cukrárny.
Tradiční nepečené mozaikové deserty mají ve světové gastronomii mimořádně bohatou historii. V jižní Evropě a Jižní Americe je tento typ moučníku obrovsky populární pod názvem čokoládový salám (salame de chocolate), zatímco v Pobaltí a Německu se mu říká studený pes (Kalter Hund). Všude na světě vznikl jako chytrý způsob, jak bleskově vytvořit luxusní čokoládovou pochoutku bez nutnosti zapínat troubu. Z nutričního hlediska jde o skvělý zdroj poctivé energie. Kvalitní vlašské a lískové ořechy dodají tělu cenné nenasycené mastné kyseliny, minerály i vitamín E, zatímco kakao a čokoláda postarají se o skvělou náladu a příval endorfinů.
Na tomto receptu je naprosto fantastická jeho obrovská přizpůsoblivost tomu, co máte zrovna ve špajzu. Místo klasických světlých sušenek můžete hravě použít kakaové, Esíčka nebo Spekulky s vůní skořice. Složení ořechů lze obohatit o pražené mandle, kešu či pistácie, které řezu dodají krásnou zelenkavou barvu. Pokud děláte dezert výhradně pro dospělé, neváhejte kakaový základ vylepšit kapkou kvalitního rumu nebo kávového likéru. Nepečený srnčí hřbet je zkrátka dokonalým důkazem toho, že ty nejlepší sladké zážitky často vyžadují jen trochu času na odležení v chladu.
Připravte si formu na srnčí hřbet nebo menší chlebíčkovou formu a vyložte ji potravinářskou fólií. Sušenky nalámejte na nepravidelné kousky a oba druhy ořechů nahrubo nasekejte. Díky větším kouskům bude mít dezert po nakrájení krásnou mozaiku a příjemnou strukturu.
Do hrnce vložte máslo, mléko, cukr a kakao. Za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud se máslo nerozpustí a nevznikne hladká směs. Hrnec odstavte a nechte směs asi 5 minut zchladnout.
Do mírně vychladlé směsi vmíchejte vanilkový extrakt, špetku soli a sušené mléko. Míchejte, dokud nebude směs hladká a bez hrudek. Nakonec přidejte nalámané sušenky, nasekané ořechy a kandovanou pomerančovou kůru a vše důkladně promíchejte.
Připravenou směs přendejte do formy a lžící ji rovnoměrně rozprostřete. Povrch lehce uhlaďte, formu zakryjte fólií a uložte do lednice alespoň na 5–6 hodin, ideálně přes noc. Během chlazení dezert zpevní a bude se dobře krájet.
Připravte polevu. Smetanu zahřejte těsně pod bod varu, přidejte nalámanou hořkou i mléčnou čokoládu a nechte asi 1–2 minuty stát. Poté vše promíchejte do hladké polevy a nakonec vmíchejte máslo, které jí dodá lesk.
Ztuhlý dezert vyjměte z formy, přelijte čokoládovou polevou a nechte ji přirozeně stéct po stranách. Ozdobte půlkami vlašských ořechů a vraťte ještě asi na 1 hodinu do lednice. Poté nakrájejte ostrým nožem na plátky a podávejte vychlazený ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová