Tento nepečený dort s tvarohovým krémem je absolutní bomba – rychlý, výborný a tak snadný, že se povede vždy. U nás mizí okamžitě

Nepečený dort z ovesných vloček představuje naprosto senzační, lehký a nutričně vyvážený dezert, který dokazuje, že dokonalý dort lze připravit i bez zapínání trouby. Tento nápaditý moučník staví na harmonickém spojení šťavnatých jablečných placek s ovesnými vločkami, voňavou skořicí a sametovým krémem. Působí neuvěřitelně luxusním, vrstveným dojmem, přičemž tělu dodá spoustu potřebné vlákniny i bílkovin.
Myšlenka nahradit klasické piškotové korpusy pánvovými plackami z ovesných vloček a ovoce má svoje kořeny v moderní fit gastronomii, která hledá zdravější a stravitelnější alternativy k tradičním těžkým dortům. Geniálním kulinářským trikem tohoto receptu je použití rozmixovaných jablek přímo v základním těstě spolu s ovesnými vločkami a skořicí. Jablka dodají plackám přirozenou sladkost i úžasnou vláčnost, takže korpusy z pánve po upečení zůstanou měkké a nevysušují se. Druhým klíčovým prvkem je kombinace řeckého jogurtu s tvarem a namočenými brusinkami, která vytvoří osvěžující, jemně navinulý krém.
Největší předností tohoto zdravého dortu je jeho perfektní stravitelnost a skvěle vyvážená chuť. Krémový tvarohový základ se svěžími brusinkami prostupuje vláčnými skořicově-jablečnými plackami a po odležení v chladu vytvoří dokonalý celistvý dezert. Křupavé nasekané oříšky na povrchu pak dodají každému kousnutí tu správnou texturu. Je to ideální mlsání k odpolední kávě bez pocitu těžkosti i skvělá vydatná snídaně.
S receptem si navíc můžete hravě pohrát. Namísto brusinek skvěle poslouží namočené rozinky, sušené švestky nebo čerstvé lesní borůvky. Tvarohový krém můžete dochutit trochou strouhané citronové kůry, kapkou javorového sirupu nebo špetkou pravé vanilky. A pokud milujete výraznější oříškové tóny, posypku na povrchu posuňte na novou úroveň opraženými plátky mandlí či nasekanými pistáciemi.
Oloupaná jablka nakrájejte na menší kousky a rozmixujte je dohladka. Poté je smíchejte s vejci, cukrem a ovesnými vločkami.
Poznámka: Před krájením jablka zbavte jádřinců.
Přidejte kypřicí prášek do pečiva, sůl, skořici, olej a mléko. Ingredience důkladně zamíchejte a vzniklé těsto odložte bokem. V samostatné misce pak smíchejte brusinky s horkou vodou, ve které je nechte 10 minut namáčet.
Těsto rozdělte na 6 stejných částí, které postupně vkládejte do rozpálené pánve. Každou část těsta následně smažte 5 minut pod pokličkou.
Po pěti minutách placku obraťte a pokračujte ve smažení další 2–3 minuty, nyní už bez pokličky.
Tip: Smažení urychlíte, když použijete zároveň více pánví.
Všech 6 vzniklých jablečných placek nechte vychladnout a mezitím připravte krém. Tvaroh smíchejte s řeckým jogurtem a ingredience rozmixujte.
Poznámka: Místo jogurtu můžete použít zakysanou smetanu.
Přidejte moučkový i vanilkový cukr a mixováním vše spojte. První jablečnou placku potřete trochou krému, pokryjte ji slitými brusinkami a zakryjte další plackou.
Tip: Vanilkový cukr můžete nahradit pár kapkami vanilkového extraktu.
Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem, který posypte nasekanými ořechy. Nepečený dort z ovesných vloček vložte na 2–3 hodiny do lednice a poté ho servírujte dle potřeby.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: ВКУСНО и ПОЛЕЗНО
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová