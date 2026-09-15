Tento muž neměl vůbec nic a žil jen pro svou hudbu. Porotci talentové soutěže spadli ze židle, když začal hrát. Jen beze slov koukali

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Tento muž neměl vůbec nic a žil jen pro svou hudbu. Porotci talentové soutěže spadli ze židle, když začal hrát. Jen beze slov koukaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mladý muž šel do talentové soutěže předvést tu jedinou věc, na kterou byl pyšný. A tou věcí byla jeho hudba. Všichni z něj byli nadšení.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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