Tento mléčný koláč na plech je ten nejlepší, jaký znám – stačí pár surovin a díky fíglu zůstane dokonale vláčný a jemný

Nadýchaný mléčný koláč na plech představuje naprosto dokonalé řešení pro každého, kdo hledá lehký, vláčný a přitom chuťově neodolatelný dezert. Tento skvost v sobě snoubí jemnost másla, sladké vanilkové aroma a neuvěřitelně nadýchanou strukturu, díky které se koláč doslova rozplývá na jazyku. Výsledkem je zlatavý, krásně vysoký moučník, který provoní celý dům a potěší všechny generace u jednoho stolu.
Teplá mléčná těsta mají bohatou historii a patří k nejoblíbenějším klasickým postupům v tradičním evropském i americkém pečení. Způsob, kdy se do vyšlehaného vajíčkového základu přimíchává horké mléko s máslem, zaručuje jedinečný kulinářský zázrak. Horká tekutina totiž částečně spaří mouku a aktivuje kypřicí složky zcela novým způsobem. Právě tento prověřený trik našich babiček vytvoří neobyčejně jemnou, sametově pórovitou střídku, která si zachová svou šťavnatost a neosychá ani několik dní po upečení.
Největší předností tohoto mléčného koláče je jeho blesková a nenáročná příprava, univerzálnost a neodolatelná nadýchanost, kterou zvládne i úplný začátečník.
Recept navíc skýtá nepřeberné množství variant pro vaše vlastní kulinářské nápaditosti. Do základního těsta můžete před pečením lehce vmíchat čerstvé či mražené lesní ovoce, hrst nasekaných ořechů nebo kousky kvalitní hořké čokolády. Pro intenzivnější aromatičnost lze vanilkový cukr doplnit o jemně nastrouhanou citrónovou kůru či špetku mleté skořice. Hotový upečený koláč chutná báječně pouze lehce zaprášený moučkovým cukrem, ale můžete jej také přelít ovocným rozvarem, potřít vrstvou šlehačky nebo podávat s kopečkem vanilkové zmrzliny k odpolední kávě.
V rendlíku smíchejte mléko s máslem a směs zahřívejte 1–2 minuty. Jakmile se ingredience rozpustí, rendlík odstavte z tepla. Pokračujte s přípravou těsta.
V samostatné míse vyšlehejte vejce s vanilkovým cukrem a špetkou soli. Za stálého šlehání pak postupně přidejte cukr v několika dávkách.
Do vzniklé směsi přidejte mouku s kypřícím práškem do pečiva a vytvořte hladké těsto.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku s práškem prosejte.
Do těsta nakonec vmíchejte rozpuštěné máslo v mléce a těsto vylijte na plech vyložený pečícím papírem.
Poznámka: Máslovou směs přidejte ve třech dávkách, aby se suroviny lépe propojily.
Těsto následně pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 30 minut.
Poznámka: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Nadýchaný mléčný koláč na plech nechte vychladnout a servírujte ho posypaný moučkovým cukrem.
Tip: Aby moučník neosychal, uchovávejte ho ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato