Tento milionový jablečný koláč se skořicí peču stále dokola. Rodina tvrdí, že je 100krát lepší než klasický štrúdl a navíc je v mžiku hotový

Podzim je čas, kdy se jablka dostávají do hlavní role. Po sklizni jich bývá plná spíž i kuchyňská mísa a člověk hned přemýšlí, co z nich připravit. Kromě štrúdlů, závinů a klasických buchet stojí za vyzkoušení také rychlý jablečný koláč se skořicí. Hodí se přesně pro chvíle, kdy se ohlásí nečekaná návštěva nebo dostanete chuť na domácí moučník, ale nechcete trávit dlouhé minuty přípravou těsta. Všechny suroviny jednoduše smícháte v jedné míse, těsto nalijete do formy a navrch rozložíte plátky jablek. Během pečení se jejich okraje lehce zbarví, cukr se skořicí vytvoří voňavý povrch a kuchyně začne připomínat babiččinu podzimní kuchyni.
Na výběru jablek přitom záleží víc, než se může zdát. Do tohoto koláče se hodí především pevnější, mírně nakyslé odrůdy, které si při pečení zachovají tvar a jejich chuť příjemně vyváží sladké těsto. Sáhnout můžete například po odrůdě Jonagold, Idared nebo Boskoop. Sladší jablka, jako je Gala, také poslouží, jen můžete podle jejich chuti mírně ubrat cukr. Plátky krájejte přibližně stejně silné, aby změkly rovnoměrně. Skořice zvýrazní jejich ovocnou chuť, ale pokud máte rádi výraznější kořeněné aroma, přidejte špetku mletého zázvoru nebo kardamomu.
Recept si snadno přizpůsobíte podle toho, co máte doma a jaký moučník právě chcete připravit. Část bílé mouky můžete nahradit celozrnnou, která dodá těstu lehce oříškovou chuť a více vlákniny. Pokud chcete méně sladkou verzi, uberte cukr a vybírejte sladší jablka. Bezlepkovou variantu připravíte s univerzální bezlepkovou směsí určenou na pečení, přičemž se může mírně změnit výsledná struktura těsta. Na povrch můžete kromě jablek přidat také hrst nasekaných vlašských ořechů nebo rozinek. Koláč podávejte ještě lehce vlažný, samotný nebo s kopečkem bílého jogurtu. Při slavnostnějším servírování ho doplňte vanilkovou zmrzlinou.
Máslo rozpusťte v menším rendlíku a nechte ho zchladnout na pokojovou teplotu. Nemělo by být horké, až ho budete přidávat k vaječné směsi. Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte pečicím papírem, případně její boky lehce vymažte máslem.
Vejce vyšlehejte s cukrem a vanilkovým extraktem do světlé, lehce napěněné směsi. Šlehání by mělo trvat přibližně 2–3 minuty. Poté přilijte vychladlé rozpuštěné máslo a mléko a krátce promíchejte.
Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva a solí. Suchou směs postupně přisypte k tekutým surovinám a krátce promíchejte, jen dokud se vše nespojí. Těsto by mělo být hladké a přiměřeně husté, bez suchých míst.
Připravené těsto nalijte do dortové formy a rovnoměrně ho rozetřete. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky. Rozložte je těsně vedle sebe na povrch těsta a lehce je zatlačte, aby se při pečení dobře spojily s koláčem.
Jablečnou vrstvu posypte cukrem a mletou skořicí. Formu vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 35–40 minut. Propečení zkontrolujte špejlí zapíchnutou do středu těsta, mimo plátky jablek. Pokud na ní nezůstane syrové těsto, koláč je hotový.
Upečený koláč vyjměte z trouby a nechte ho alespoň 10–15 minut odpočinout ve formě. Poté ho opatrně vyjměte a nechte podle chuti ještě mírně zchladnout. Podávejte samotný, případně s kopečkem vanilkové zmrzliny nebo trochou bílého jogurtu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová