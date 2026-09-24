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Tento kuchyňský spotřebič je nutné na noc odpojit ze zásuvky. Způsobuje více požárů než rychlovarná konvice

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Máte ho v kuchyni, používáte ho skoro každé ráno a pravděpodobně ho necháváte zapojený v zásuvce celý den i noc. Přitom hasiči varují, že právě tento drobný pomocník stojí za překvapivě velkým počtem domácích požárů.
Tento kuchyňský spotřebič je nutné na noc odpojit ze zásuvky. Způsobuje více požárů než rychlovarná konvice

Tento kuchyňský spotřebič je nutné na noc odpojit ze zásuvky. Způsobuje více požárů než rychlovarná konvice

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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