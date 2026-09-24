Tento koláč je legenda – křehké těsto, osvěžující krém a pusinková vrstva tvoří dokonalou kombinaci. Jednoduchý a výborný

Koláč s pomerančovým krémem představuje absolutní vrchol elegantního sladkého pečení. Tento velkolepý moučník v sobě mistrně propojuje křehký máslový korpus, sametově navinulou pomerančovou náplň a nadýchanou pečenou pusinkovou vrstvu na povrchu. Každé kousnutí přináší dokonalou souhru křupavého základu, osvěžující ovocné kyselosti a lehoučkého sněhového obláčku, který se doslova rozplývá na jazyku.
Inspirace tímto skvostem čerpá z klasické francouzské a americké cukrářské tradice, kde jsou citrusové koláče se sněhovou čepicí (
Meringue Pie) absolutním fenoménem již od 19. století. Zatímco v Americe slaví úspěch citrónové varianty, evropští cukráři si zamilovali sladší a aromatičtější pomeranče. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je zapečení horkého ovocného krému přímo s korpusem a následné krátké opálení vyšlehaného sněhu v troubě. Díky tomu si pomerančový krém zachová svou nádhernou vláčnost a sněhové pusinky získají neodolatelnou zlatavou krustičku, aniž by uvnitř ztratily svou pěnovou jemnost.
Největší předností tohoto pomerančového koláče je jeho reprezentační vzhled, vyvážená chuť bez zbytečného přeslazení a podmanivá vůně čerstvých citrusů. Na svátečním stole vypadá jako vystřižený z luxusního žurnálu o pečení.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Místo klasických pomerančů lze použít červené sicilské pomeranče pro fascinující rubínovou barvu krému, nebo pomerančovou šťávu zkombinovat s kapkou citrónové či limetkové šťávy pro výraznější říz. Do těsta korpusu můžete přimíchat jemně nastrouhanou pomerančovou kůru nebo špetku mletého kardamomu. Sněhovou čepici lze zase ozvláštnit posypáním plátky mandlí či jemně nasekanými pistáciemi před finálním zapečením. Koláč chutná absolutně nejlépe řádně vychlazený, podávaný k šálku čerstvé kávy nebo kvalitního černého čaje.
Vaječné žloutky smíchejte s moučkovým i vanilkovým cukrem, špetkou soli a změklým máslem. Poté přidejte mouku s kypřicím práškem a vytvořte těsto.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto rozprostřete do koláčové formy vymazané máslem tak, aby okraje těsta pokrývaly asi 2 cm spodní části stěn formy. Pokračujte s přípravou krému.
V rendlíku smíchejte pomerančovou šťávu s moukou a cukrem. Směs zahřívejte 2–3 minuty a vařte ji 1 minutu od bodu varu. Ještě horký krém nalijte na těsto a dezert pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40–45 minut.
Upečený korpus nechte pár minut chladnout a mezitím připravte pusinkovou vrstvu. Vaječné bílky vyšlehejte do pěny, do které vešlehejte moučkový cukr v několika dávkách.
Pusinkovou vrstvu přendejte do cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí a naneste ji na dezert v podobě malých ozdobných hromádek.
Tip: Inspirujte se zdobením koláče níže ve videu.
Koláč s pomerančovým krémem vložte zpátky do trouby a pokračujte v pečení ještě 2–3 minuty do zhnědnutí pusinkové vrstvy. Po vychladnutí můžete pochoutku servírovat posypanou moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: وصفة سهلة
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato