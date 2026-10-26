Reklama
Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gramPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Astronomové z Astronomického ústavu AV ČR dostávají každý rok kolem sedmdesáti žádostí […]
Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gram
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 26.10.2026 06:09
Reklama
Tohle přihlášení do datovky má od ledna 2027 skončit. Češi si ho přitom platí sami
Čipová karta nebo USB klíčenka s certifikátem dlouho platila za nejbezpečnější vstupenku […]
Řemeslník prozradil, kolik si účtuje za rekonstrukci koupelny: Pod tuto částku se s lidmi ani nebaví
Zavolat obkladači a domluvit se na nové koupelně do konce měsíce zní […]
Kolik si vydělá řezník v masně na vesnici za měsíc práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Řezníka z místní masny zná na vesnici skoro každý. Ví, kdo si […]
Kolik si můžete na podzim 2026 vydělat sbíráním kaštanů? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Školní sběr kaštanů si pamatuje skoro každý, kdo vyrůstal v Česku. Lesníci […]
Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
Šetřete si nohy, radil prý Ronaldo spoluhráčům. Ten Hag po čtyřech letech odhalil, co se dělo v kabině
SportWin
dnes, 07:14
2 min
Dva vodní světy v jediné vstupence za přibližně 1 250 Kč. Rakouské termály nabízí nezapomenutelný zážitek
Trendy Život
dnes, 07:14
2 min
Hanka Dvorská a Michal Kurtiš skončili ve StarDance: Co mají teď v plánu?
Aplausin.cz
dnes, 07:14
2 min
Gretzkyho rekord 215 bodů je po 41 letech v ohrožení. McDavid sbírá 3,1 bodu na zápas
SportWin
dnes, 07:13
2 min
Tradiční staročeská uzená polévka tě spolehlivě zahřeje. Dopřej si syté jídlo jako od babičky!
Jsme kočky
dnes, 07:13
3 min
Reklama
„Mysleli jsme, že byl táta celý život bez peněz,“ říká čtenářka. Po jeho smrti našli obálku, která jim vyrazila dech
In-lifestyle.cz
dnes, 07:13
4 min
Chytrý zámek místo obyčejné vložky? WELOCK U71 ukázal, že to nemusí být složité
IT pro Tebe
dnes, 07:13
4 min
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu
Kód Enigma
dnes, 07:08
2 min
Máte ve sklepě tuhle lampičku z paneláku? V cizině se dnes prodává skoro za 300 dolarů
Extrafit.cz
dnes, 07:07
4 min
Marika Procházková z Ulice zhubla více než 30 kilo a vypadá skvěle: Herečka prozradila, jak to dokázala
In-lifestyle.cz
dnes, 07:05
3 min
Reklama
Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem
influgranti.cz
dnes, 07:04
3 min
Pohlreich přivezl kuchaři bez nohy dar za tisíce a dojal celý tým. Majitelé hospody ho krátce nato vyhodili, diváci zuří
VIPživot.cz
dnes, 07:03
2 min
Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI
Gamebot.cz
dnes, 07:03
1 min
Pomáhal rodit děti a svatební oblek nosil až do smrti: Tajemství ze života Františka Filipovského
Aplausin.cz
dnes, 07:02
2 min
„Na chatě jsme skoro nebyli, přesto jsme za elektřinu platili jmění,“ říká Kryštof
In-lifestyle.cz
dnes, 07:01
4 min
Reklama
Konec sezení na tvrdé zemi? Naturehike Lazy Bag mě překvapil, ale má své limity
Žádný Špeky
dnes, 07:01
4 min
Vyšší váhu nemusí způsobovat pouze tuk, ale také nafouklé břicho. Jednoduchý samotest pomůže odhalit rozdíl
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:00
2 min
Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty
Securitytech
dnes, 07:00
3 min
Evropská pravidla změní čištění odpadních vod. Náklady pocítí i domácnosti
VodaDnes.cz
dnes, 07:00
4 min
Žehnat těm, které bych nejraději přešla
Proboha!
dnes, 07:00
3 min
Reklama
Křesťanství neznamená „prodej duchovna“, ale naději, bezpečí a odvahu
Proboha!
dnes, 07:00
4 min
Vláda slíbila, že už za rok utáhne opasky. Kdo může být „Kalouskem“ téhle koalice?
HN.cz
dnes, 06:59
Huba nevymáchaná, přiznala Nela Slováková. Vtipem o rozvodech rozplakala zákaznici, která přišla o muže po 39 letech
VIPživot.cz
dnes, 06:57
3 min
Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud
In-lifestyle.cz
dnes, 06:55
3 min
Nemocný pes si o pomoc říká prostřednictvím jasných signálů. Zodpovědný majitel by je neměl nikdy přehlížet
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:53
2 min
Reklama
Jeden přepínač, mnoho zážitků ve sprše
Home-in-Cube
dnes, 06:53
3 min
Na Forum Media vystoupí Vojtěch Kotek, Hynek Chudárek nebo Matěj Hušek
Borovan.cz
dnes, 06:52
1 min
Až 57 600 Kč za měsíc a nepotřebujete ani maturitu. Firmy po celém Česku zoufale hledají lidi na tuhle pozici
FVE.info
dnes, 06:49
3 min
Ani svetr, ani kardigan. Stylistka prozradila 1 kus, který ženám po 60 ubere 10 let a nahradí půl šatníku
ExtraInspirace
dnes, 06:44
3 min
Češi na podzim pokácejí strom na vlastní zahradě. Omyl je může stát desítky tisíc korun
Byznys trendy
dnes, 06:43
2 min
Reklama
Zájem o první čínský film vytvořený AI je nízký, lidé za něj nechtějí platit
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:42
Zájem o první čínský film vytvořený AI je nízký, lidé za něj nechtějí platit
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:42
S myšlenkou obnovení výroby Ryzen 7 5800X3D přišla Lisa Su před paměťovou krizí
diit.cz
dnes, 06:40
1 min
Téma poplatků bude zneužito 17. listopadu, tvrdí Babiš. Návrh nestáhne
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:37
Nejhorší salám z českých supermarketů. Češi ho kupují 10 dkg každý den a neví, co v něm všechno je
ExtraInspirace
dnes, 06:36
4 min
Reklama
V Srbsku volilo nejvíc lidí od roku 1992, rozhodli o sesazení Aleksandara Vučiće. Dlouholetého vládce porazila Studentská kandidátka
HN.cz
dnes, 06:36
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok
Plzeňská Drbna
dnes, 06:35
3 min
Eva Burešová promluvila o těžkém období. Odjela do zahraničí a rozhodla se odříznout od okolního světa
Trendy svět
dnes, 06:33
3 min
Oblíbená internetová služba chystá velké změny. Miliony lidí si budou muset zvyknout na nové ovládání
Trendy svět
dnes, 06:32
3 min
Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety
Outdoor tipy
dnes, 06:32
4 min
Reklama
Reklama
Barevné dredy a punková minulost. Maminka Tomase Pšeničky na StarDance nešla přehlédnout
Eva Burešová promluvila o těžkém období. Odjela do zahraničí a rozhodla se odříznout od okolního světa
„Pruhy jako polární záře.“ Sotva čínská auta vyjedou z prodejny, už mají problémy
Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu
Reklama
Reklama