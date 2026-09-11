Tento kakaový dort je splněný sen – nadýchaný, vláčný, bez cukru i bílé mouky. Konečně dezert, po kterém nemám žádné výčitky

Kakaový dort bez bílé mouky a cukru je skvělou volbou pro každého, kdo si rád dopřeje sladkou tečku, ale zároveň dbá na lehký a vyvážený jídelníček. Tento jemný moučník potěší intenzivní čokoládovou chutí, příjemnou vláčností a lehkostí. Funguje jako rychlá odpolední svačina k šálku kávy i jako bezvýčitková pochoutka, když vás přepadne chuť na něco dobrého.
Příprava lehkých dezertů z rýžové mouky a fermentovaných mléčných výrobků vychází z moderních trendů bezlepkového a fit pečení. Rýžová mouka dodává těstu velmi jemnou strukturu a skvělou stravitelnost. Hlavním trikem tohoto receptu je použití řeckého jogurtu přímo v těstě. Jogurt spolu s vajíčky zajistí, že korpus zůstane i bez klasického másla či velké porce oleje krásně vláčný a nevysuší se. Velkou výhodou je také možnost bleskové úpravy v mikrovlnné troubě, díky které máte horký dezert na stole doslova za pár minut.
Předností tohoto kakaového dortu je jeho univerzálnost a nízká zátěž pro organismus. Absence klasického cukru a pšeničné mouky znamená, že po snězení nebudete cítit těžkost v žaludku. Po vychladnutí se chutě kakaa a vanilky pěkně propojí a povrch zdobený čokoládovými kousky dodá celému moučníku elegantní vzhled.
S receptem si můžete snadno pohrát. Do těsta lze přimíchat nasekané vlašské či lískové oříšky, špetku mleté skořice nebo hrst čerstvých malin či borůvek. Pokud nemáte po ruce řecký jogurt, výborně poslouží i hustá zakysaná smetana nebo jemný tvaroh. Pro ještě svátečnější verzi můžete hotový dort podávat s kopečkem tvarohového krému nebo přelitý horkým ovocným přelivem.
Vejce vyšlehejte se špetkou soli a umělým sladidlem do světlé pěny. Přidejte mléko, řecký jogurt a šleháním ingredience spojte.
Tip: Jogurt můžete nahradit zakysanou smetanou.
Do směsi následně přidejte rýžovou mouku, kypřicí prášek do pečiva, vanilkový cukr, škrob a kakao.
Poznámka: Suché ingredience předem prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto vlijte do formy na pečení a pečte ho v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 25–35 minut.
Tip: Dezert můžete péct také v mikrovlnné troubě při výkonu 800 W, a to po dobu 4–5 minut.
Upečenou pochoutku vyjměte z formy, ozdobte ji čokoládovými kousky a před podáváním ji nechte vychladnout. Díky nižší teplotě bude kakaový dort bez bílé mouky lépe stravitelný.
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Zdroj receptu: Inna Danilova
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová