Tento jednoduchý trik promění obyčejná kuřecí stehna v naprostou pochoutku – nejlepší je na nich ta křupavá kůžička

Tyhle rychlá pečená kuřecí stehna s bramborami představují naprostou spásu pro každého, kdo chce rodině naservírovat poctivý, teplý oběd nebo večeři bez toho, aby strávil večer u dřezu plného špinavého nádobí.
Celé kouzlo spočívá v pečení z jednoho plechu, kde se Šťavnaté maso propeče společně s křupavou zeleninou a bramborami, které nasáknou veškerou lahodnou šťávu. Získáte tak jídlo s božskou chutí a dokonalou kůrčičkou, po kterém se doma na stolu v mžiku zapráší.
Pečení drůbežího masa společně s kořenovou zeleninou a bramborami na jednom pekáči má své kořeny v tradiční venkovské gastronomii napříč celou Evropou.
Hospodyně odjakživa věděly, že když dají všechny suroviny dohromady do roztopené pece, chutě se nádherně propojí a maso zůstane dokonale šťavnaté. Moderní verze tohoto pokrmu staví na prověřených pekařských tricích – jako je krátké naložení masa v jemné marinádě s hořčicí a sójovou omáčkou pro maximální křehkost nebo závěrečné potření, které vykouzlí nádherně lesklou a lahodnou kůrku. Je to recept, který propojuje starodávnou praktičnost s moderním chuťovým šmrncem.
Na tomto receptu je nejlepší jeho obrovská variabilita, díky které ho snadno přizpůsobíte obsahu své lednice. Vedle klasických brambor a papriky můžete na plech přihodit kousky cukety, dýně, cherry rajčátka nebo třeba nakrájenou klobásku pro ještě výraznější chuť. Pokud máte rádi pikantnější tóny, do marinády se skvěle hodí špetka mletého chilli nebo kapka ostré omáčky. Čerstvý tymián můžete snadno nahradit rozmarýnem či rozvoněným oreganem. Pokaždé tak vytvoříte dokonale vyladěnou dobrotu, ke které se budete v týdenním shonu neuvěřitelně rádi vracet.
Kuřecí stehna vložte do větší mísy a přidejte k nim jedlou sodu. Maso zalijte vodou, ve které ho dobře propláchněte.
Poznámka: Díky jedlé sodě maso z křehne a zbavíte ho případné pachuti.
Maso poté slijte, osušte papírovou utěrkou a smíchejte ho prolisovaným česnekem, solí, pepřem a tymiánem. Přidejte koření Kuře pečené, mletou sladkou papriku, hořčici, sójovou omáčku a olivový olej.
Mísu s masem zakryjte potravinovou fólií a vložte ji do lednice na 20 minut. Zatímco se maso marinuje, zpracujte zbytek ingrediencí.
Plech pokryjte pečicím papírem a jeho dno posypte na proužky nakrájenou cibulí a nakrájenou paprikou.
Tip: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Na plech vyskládejte také na hranolky nakrájené oloupané brambory a ingredience posypte solí, pepřem, sušeným česnekem a oreganem.
Suroviny polijte trochou oleje a důkladně je promíchejte. Pak na ně vyskládejte maso. Pokrm následně pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40 minut. Poté stehna potřete kečupem a pokračujte v pečení 20 minut.
Rychlá pečená kuřecí stehna s bramborami nechte asi 10 minut odpočívat, aby z nich po rozkrojení nevyteklo zbytečně moc šťávy. Poté je servírujte dle potřeby.
Poznámka: Každou porci můžete posypat nasekanou petrželkou.
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Zdroj receptu: leckere Küche
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato