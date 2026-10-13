Tento jablečný koláč „Královna podzimu“ strčí Hraběnčiny řezy do kapsy – jednoduchý, šťavnatý a naprosto božský

Stačí první řez a je jasné, že tentokrát nepůjde o obyčejný jablečný koláč. Pod křupavou zlatavou drobenkou se objeví nadýchaný bílkový sníh a pod ním vrstva voňavých jablek, která během pečení změknou, zesládnou a krásně se spojí se skořicí. Teprve úplně dole čeká křehké máslové těsto, které celou kombinaci drží pohromadě. Každé sousto tak nabídne něco jiného, křupavý povrch, jemný sníh, šťavnaté ovoce a máslový základ. Právě střídání těchto struktur dělá z koláče dezert, ke kterému se člověk rád vrací, zvlášť když se ještě lehce vlažný podává ke kávě.
Nejhezčí na něm je spojení chutí, které se navzájem nepřebíjejí. Lehce nakyslá jablka získají díky skořici příjemně hřejivou vůni, sladký sníh je zjemní a máslové těsto celé sousto zakulatí. Citronová šťáva dodá jablečné vrstvě svěžest, zatímco zlatavá drobenka přinese přesně ten křupavý kontrast, který vedle měkkých vrstev funguje tak dobře. Výsledkem je koláč, který je sladký, ale díky ovoci nepůsobí těžce.
U tohoto koláče se vyplatí dát pozor hlavně na jablka. Pokud jsou velmi šťavnatá, není potřeba z nich vymačkávat všechnu šťávu, právě ta pomáhá vytvořit krásně vláčnou ovocnou vrstvu. Kdo má rád výraznější podzimní chutě, může ke skořici přidat trochu citronové kůry nebo špetku kardamomu. Zajímavou obměnou je také část jablek nahradit hruškami, které přinesou jemnější sladkost. A pokud koláč připravíte den předem, vůbec mu to neuškodí. Po odležení se chutě ještě lépe propojí a řezy se budou snadněji krájet.
Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva, cukrem a vanilkovým cukrem. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky a rychle zpracujte na drobenku. Potom přidejte žloutky a vypracujte kompaktní těsto, které zabalte a uložte na 1 hodinu do lednice.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. Přidejte skořici, vanilkový cukr, pudinkový prášek a šťávu z citronu. Vše promíchejte a nechte chvíli odležet, aby se chutě propojily.
Vychlazené těsto rozdělte na 2 části v poměru přibližně na 2/3 a 1/3. Menší část zabalte a vraťte do lednice. Větší část rovnoměrně vtlačte do plechu o rozměrech 35 × 25 cm vyloženého pečicím papírem a propíchejte vidličkou.
Těsto předpečte v troubě vyhřáté na 175 °C přibližně 10 minut. Mezitím připravte sníh z bílků. Bílky vyšlehejte do pevné pěny a postupně do nich zašlehejte cukr, až vznikne hladký a pevný sníh.
Nakonec do sněhu krátce zašlehejte bramborový škrob. Předpečený korpus vyjměte z trouby a rovnoměrně na něj rozprostřete připravenou jablečnou náplň. Na jablka opatrně rozetřete sníh z bílků.
Zbylé těsto vyjměte z lednice a nahrubo ho nastrouhejte přímo na vrstvu sněhu. Snažte se ho rozprostřít rovnoměrně, aby během pečení vytvořilo zlatavou a křupavou vrstvu. Koláč vraťte do trouby vyhřáté na 175 °C.
Koláč pečte přibližně 40 minut, dokud povrch nezezlátne a drobenka nebude na okrajích příjemně křupavá. Po upečení ho nechte zcela vychladnout, aby se jednotlivé vrstvy při krájení nerozjížděly. Před podáváním můžete jednotlivé řezy lehce poprášit moučkovým cukrem a ozdobit lístkem máty.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová