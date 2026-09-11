Tento jablečný koláč je legenda – díky 1 vrstvě navíc chutná lépe než štrúdl i Hraběnčiny řezy

Křehký jablečný koláč se sněhem patří mezi moučníky, ke kterým se člověk rád vrací. Voňavá jablka, máslové těsto a skořice fungují spolehlivě, ale když k nim přidáte ještě nadýchaný sníh, dostane obyčejná jablečná klasika úplně jiný charakter. Křehký jablečný koláč se sněhem je krásně vrstevnatý, na povrchu příjemně křupavý a uvnitř jemný a šťavnatý. Přesně ten druh moučníku, u kterého si po prvním kousku říkáte, že jeden opravdu nestačí.
Velkou předností tohoto receptu je, že na první pohled působí mnohem složitěji, než ve skutečnosti je. Nemusíte připravovat žádný krém ani složitě zdobit hotový koláč. Stačí dobré křehké těsto, voňavá jablečná náplň a několik bílků, ze kterých vznikne lehký sníh. Část těsta se navíc nastrouhá navrch, takže se během pečení vytvoří krásně zlatavá vrstva, která příjemně kontrastuje s jemnou náplní.
U jablek se vyplatí sáhnout po pevnějších, aromatických a spíše kyselejších odrůdách. Sladká jablka sice také použít můžete, ale právě lehká kyselost pomůže vyvážit sladké těsto a sníh. Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, je důležité nechat z nich přebytečnou tekutinu odpařit, aby zůstalo těsto krásně křehké.
Tenhle koláč se hodí ke kávě stejně dobře jako na nedělní návštěvu nebo rodinnou oslavu. Nejlepší je pořádně vychladlý, kdy se všechny vrstvy krásně spojí a každý kousek drží svůj tvar. A právě tehdy pochopíte, proč se vyplatí dát klasickému jablečnému koláči trochu slavnostnější podobu.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nahrubo nastrouhejte. Přendejte je do hrnce, přidejte cukr, skořici a lžíci vody. Na mírném ohni je poduste asi 10 minut, poté odklopte pokličku a ještě chvíli zahřívejte, aby se odpařila přebytečná šťáva. Jablečnou náplň nechte vychladnout.
Máslo nakrájejte na menší kousky a rychle zpracujte s moukou, moučkovým cukrem, žloutky a práškem do pečiva v hladké těsto. Rozdělte ho na dvě části v poměru přibližně 2 : 1. Větší část zabalte a dejte na 30 minut do lednice, menší část zabalte a dejte na 30–45 minut do mrazáku.
Troubu předehřejte na 180 °C. Dno dortové formy o průměru 22 cm vyložte pečicím papírem. Větší část těsta rozválejte nebo prsty rovnoměrně vtlačte na dno formy a vytvořte i nízký okraj. Dno několikrát propíchejte vidličkou.
Korpus předpečte 20 minut. Poté ho vyjměte z trouby a nechte krátce zchladnout. Vychladlou jablečnou náplň rovnoměrně rozetřete na předpečený korpus. Zmraženou část těsta nahrubo nastrouhejte a přibližně polovinu rozprostřete na jablka.
Bílky vyšlehejte do pěny a za postupného šlehání přisypávejte moučkový cukr. Šlehejte, dokud nevznikne pevný a lesklý sníh. Sníh opatrně rozetřete na vrstvu nastrouhaného těsta. Navrch nastrouhejte zbývající část zmraženého těsta.
Teplotu v troubě snižte na 175 °C a koláč pečte ještě přibližně 45 minut, dokud povrch nezezlátne a sníh nebude pevný. Upečený koláč nechte vychladnout ve formě, teprve poté ho vyjměte a nakrájejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová