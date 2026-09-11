Tento dort je moje tajná zbraň – nepečený, šťavnatý, se zakysanou smetanou a ořechy. Tchyně chtěla recept okamžitě

Dort se zakysanou smetanou bez pečení je skvělou volbou, když chcete připravit lahodný moučník, ale nemáte chuť rozpalovat troubu. Tento neobyčejný dezert staví na zajímavé kombinaci křupavé kakaové drobenky z pánve a nadýchaného smetanového krému. Uvnitř krému se ukrývají nasekané ořechy, kvalitní čokoláda a sladké sušené švestky, které každému soustu dodají plnou chuť. Vypadá na talíři slavnostně a potěší dospělé i děti.
Smetanové nepečené dorty mají dlouhou tradici napříč střední a východní Evropou, kde se zakysaná smetana běžně používá jako základ pro lehké krémy. Chytrý trik tohoto receptu spočívá v opražení moučné kakaové směsi na másle přímo v pánvi. Vznikne tak voňavá, jemně křupavá drobenka, která v dezertu skvěle nahradí klasický pečený korpus. Šlehaná zakysaná smetana zpevněná želatinou pak drží tvar, ale zároveň zůstává sametově jemná. Sušené švestky namočené v krému navíc příjemně zvlákní a vytvoří skvělý kontrast ke křupavým oříškům.
Předností tohoto nepečeného dortu je jeho spolehlivost a nenáročnost. Všechny vrstvy k sobě po ztuhnutí v lednici krásně přilnou, takže se dort snadno krájí na čisté porce. Je to ideální osvěžující tečka k odpolední kávě nebo lehký moučník na víkendovou oslavu.
Recept nabízí celou řadu obměn. Místo sušených švestek můžete použít sušené brusinky, meruňky nebo naložené rozinky. Lískové či vlašské ořechy lze snadno nahradit opraženými plátky mandlí nebo pistáciemi. Pokud chcete krém ještě jemnější, zkusit můžete smíchat zakysanou smetanu napůl s měkkým tvarohem či mascarpone. Hotový dort pak při servírování stačí dozdobit kopečkem šlehačky nebo hoblinkami čokolády.
Mouku smíchejte s kakaem, cukrem a nastrouhaným máslem. Směs vsypte do rozpálené pánve a smažte ji 10–15 minut za stálého míchání. Poté ji odstavte z tepla a nechte vychladnout.
Mezitím připravte krém. Zakysanou smetanu šlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem po dobu 5–7 minut. V samostatné misce poté smíchejte vodu s želatinou, kterou nechte asi 10 minut bobtnat.
Želatinu pak vložte do mikrovlnné trouby a zahřívejte ji asi 10 sekund. Jakmile se rozpustí, přidejte ji do krému za stálého šlehání.
Poznámka: Před dalším použitím nechte želatinu 1–2 minuty chladnout.
Do krému následně vmíchejte nasekanou čokoládu s ořechy a sušenými švestkami. Pokračujte s kompletací dezertu. Polovinou kakaové směsi pokryjte dno dortového ráfku a zakryjte ji připraveným krémem.
Krém posypte zbytkem kakaové směsi, dezert zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 2 hodiny do lednice, kde ho nechte ztuhnout.
Dort se zakysanou smetanou bez pečení z dortového ráfku vyjměte a podávejte ho nakrájený na kousky.
Tip: Aby porce dezertu vypadala slavnostněji, ozdobte ji trochou šlehačky.
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Zdroj receptu: Алена Митрофанова (Простые рецепты)
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová