Tento domácí Kinder mléčný řez chutná úplně jako originál. Navíc je do 30 minut i s pečením hotový a není v něm ani gram mouky

Kinder mléčný řez bez mouky s vanilkou je dokonalou odpovědí na touhu po legendární sladkosti v odlehčené, domácí a cenově výhodnější podobě. Tento nadýchaný kakaový moučník nabízí sametově jemnou náplň, která svou chutí i texturou překvapí i ty nejnáročnější milovníky kupovaných tyčinek. Spojení nadýchaného tmavého piškotu a sněhově bílého krémového středu představuje lehký dezert, který si bez výčitek vychutnáte ke kávě i jako odpolední svačinku pro děti.
Originální tyčinka spatřila světlo světa v 70. letech minulého století v Itálii pod křídly slavné společnosti Ferrero, která chtěla rodičům nabídnout chlazenou svačinku plnou mléka. Domácí verze však tuto klasiku posouvá na úplně novou úroveň. Geniálním trikem tohoto receptu je vynechání klasické pšeničné mouky a nahrazení jejího objemu kvalitním kakaem a důkladně vyšlehanými bílky. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný, přirozeně bezlepkový korpus. Když se navíc upečené pláty lehcí navlhčí směsí mléka a zahuštěného kondenzovaného mléka, korpus zůstane dokonale šťavnatý a nestane se z něj drolivá či vysušená piškotová placka.
Největší předností tohoto domáckého mléčného řezu je poctivé složení bez zbytečných konzervantů a umělých náhrad. Šlehačka zpevněná želatinou a ochucená kondenzovaným mlékem s pravou vanilkou vytvoří neproniknutelný krém, který drží tvar, ale na jazyku se okamžitě rozplývá. Je to ideální volba na dětské oslavy i víkendové mlsání, které mizí z plechu rekordní rychlostí.
S receptem si navíc můžete kreativně pohrát. Do smetanového krému se báječně hodí přimíchat trocha jemného tvarohu nebo mascarpone pro ještě krémovější chuť. Pokud milujete ovocné tóny, můžete na spodní kakaový korpus před nanesením smetany rozprostřít tenkou vrstvu svěžího malinového či jahodového pyré. Pro milovníky čokolády se nabízí celý řez nakonec přelít jemnou vrstvou rozpuštěné hořké čokolády s kapkou oleje.
Vaječné bílky vyšlehejte se špetkou soli a 40 g cukru do tuhého sněhu. V samostatné míse pak vyšlehejte žloutky se zbytkem cukru a vanilkovým extraktem.
Poznámka: Cukr přidávejte postupně a za stálého šlehání.
Přidejte olej a poté do směsi opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh. Nakonec přidejte mouku s kakaem.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto vylijte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 170–180 °C po dobu 14 minut.
Poznámka: Zda je těsto upečené, ověřte špejlí.
Korpus nechte vychladnout, rozkrojte ho na 2 části a navlhčete je směsí mléka s kondenzovaným mlékem. První korpus pak vložte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem. Pokračujte s přípravou náplně.
Želatinu v prášku smíchejte s vodou a nechte ji 5–10 minut bobtnat. Mezitím v samostatné míse vyšlehejte smetanu do husté konzistence. Následně do ní vešlehejte kondenzované mléko a vanilkový extrakt.
Do směsi následně vešlehejte rozpuštěnou želatinu a vzniklou náplň naneste na korpus v dortovém ráfku.
Tip: Želatinu rozpustíte asi za 10 sekund v mikrovlnné troubě.
Náplň zakryjte druhým korpusem, dezert zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 4 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc.
Kinder mléčný řez bez mouky z dortového ráfku vyjměte a podávejte ho nakrájený na kousky.
Tip: Chcete-li, aby pochoutka působila slavnostněji, ozdobte ji trochou šlehačky.
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Zdroj receptu: Luda Easy Cook
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová