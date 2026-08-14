Tento domácí Feta sýr byl hit grilovačky – nikdo nevěřil, že není kupovaný, a recept chtěli všichni u stolu

Domácí řecký Feta sýr s jogurtem představuje úžasný způsob, jak si vytvořit kousek slunného Středomoří přímo ve vlastní kuchyni. Zapomeňte na gumové, přesolené náhražky z plastových vaniček! V tomto poctivém receptu se snoubí přirozená plnost mléka s jemnou kyselinkou bílého jogurtu, které pod rukama proměníte v sametově jemnou, a přesto příjemně drobivou pochoutku. Výsledný sýr vás dostane svou plnou chutí i čistým složením bez zbytečných konzervačních látek.
Výroba sýra Feta má na řeckých ostrovech a hornatém pevnině tisíciletou tradici, která sahá až do časů antiky – zmínku o jejím předchůdci najdeme dokonce už v Homérově Odyssei. Původně šlo o geniální způsob, jak konzervovat přebytky ovčího a kozího mléka v horkém středomořském podnebí pomocí zrání v dovedně připravené slané syrovátce. Z výživového hlediska jde o výjimečně hodnotný pokrm. Domácí sýr je plný plnohodnotných bílkovin, vápníku, fosforu i přirozených probiotik z jogurtové kultury, které prospívají zdravému trávení a podporují imunitu.
Obrovským trumfem domácí Fety je její všestranné využití a možnost úprav podle vlastního gusta. Hotový sýr nemusí zůstat jen v nálevu – po nakrájení na kostky ho můžete naložit do panenského olivového oleje spolu s větvičkami čerstvého rozmarýnu, oregana, kuličkami pepře a stroužky česneku. Výborně se hodí do čerstvých zeleninových salátů, k pečené řepě či dýni, ale i na dopečení na dokořeněné pikantní fokáče. Stačí jen trocha trpělivosti při zrání a na stole vám přistane lahůdka, na kterou budete právem pyšní.
Mléko nalijte do velkého hrnce a pomalu zahřejte na 40 °C. Pokud používáte čerstvé nepasterované mléko, nejprve ho zahřejte přibližně na 65 °C a poté nechte zchladnout na 40 °C. Vmíchejte bílý jogurt rozmíchaný ve dvou lžících mléka, hrnec přikryjte a nechte přibližně hodinu stát na teplém místě.
Syřidlo rozpusťte v převařené vychladlé vodě a vmíchejte ho do připraveného mléka. Směs promíchejte jen krátce, hrnec znovu přikryjte a nechte při pokojové teplotě stát 10 – 12 hodin. Během této doby se vytvoří pevná sýřenina a oddělí se syrovátka.
Hotovou sýřeninu zkontrolujte čistým nožem. Pokud po vytažení zůstane čepel čistá, můžete pokračovat. Sýřeninu nakrájejte na kostky o velikosti přibližně 3 – 4 cm a nechte ji ještě asi 20 minut odpočívat, aby se uvolnila další syrovátka.
Cedník vyložte čistým plátýnkem nebo sýrařskou tkaninou a postavte ho nad větší mísu. Sýřeninu opatrně přelijte do cedníku a zachycenou syrovátku si schovejte na přípravu nálevu. Plátýnko svažte, zavěste nad mísu a nechte několik hodin volně odkapávat.
Odkapaný sýr přendejte do mísy, jemně ho promíchejte se solí a naplňte jím formu na sýr nebo jinou vhodnou nádobu s otvory. Povrch lehce zatěžkejte a nechte v chladu odpočívat přes noc. Díky tomu získá sýr pevnější tvar a lépe se bude krájet.
Ze syrovátky nebo převařené vody a mořské soli připravte nálev. Sýr vyklopte z formy, nakrájejte na větší kostky a ponořte je do připraveného nálevu. Nádobu uzavřete a uložte do lednice alespoň na 5 dní. Během zrání bude sýr postupně získávat výraznější chuť i typickou drobivou konzistenci. Poté je připravený k podávání.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová