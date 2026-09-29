Tento dezert miluju – listové těsto, krém, ovoce a výsledek jako z cukrárny. A přitom směšně snadná příprava

Existují dezerty, které vyžadují hodiny trpělivosti, precizního vážení a nepřeberné množství zkušeností. A pak jsou tu recepty, které působí jako malé gastronomické kouzlo – z minima ingrediencí a během chvilky s nimi vytvoříte dílo, které vypadá i chutná jako z výlohy pařížské patisserie. Přesně takové jsou i křupavé listové kostky s rubínově červenými třešněmi a sametově jemným krémem. Tento moučník je dokonalým důkazem toho, že v jednoduchosti se skrývá ta největší krása a elegance.
Kde se vlastně vzala myšlenka kombinovat vrstvené lístkující těsto se sladkým ovocem a krémem? Kořeny tohoto kulinářského zázraku sahají do Francie 17. století, kde vznikl slavný
Mille-feuille (v překladu „tisíc lístků“). Tradiční francouzský dezert sice vyžadoval složité překládání máslového těsta a zdlouhavé chlazení, avšak moderní gastronomie přinesla hravou a přístupnou variantu. Spojení křupavé textury, svěží ovocné kyselosti třešní a nadýchané mléčné složky se stalo celosvětovým hitem, který nechybí na menu žádné dobré kavárny.
Obrovskou výhodou tohoto receptu je jeho variabilita. Ačkoliv jsou třešně absolutní klasikou, která dezertu propůjčuje hlubokou sladkokyselou chuť a nádhernou barvu, můžete popustit uzdu vlastní kulinářské fantazii. V letních měsících třešně skvěle zastoupí čerstvé maliny, ostružiny nebo lesní borůvky. Na podzim zase můžete vyzkoušet karamelizovaná jablka se špetkou skořice. A pokud jde o samotný krém, přidáním trochy citrónové kůry, kapky kvalitního vanilkového extraktu nebo špetky pravého kakaa vytvoříte pokaždé zcela nový chuťový zážitek, kterým zaručeně oslníte i ty nejnáročnější gurmány.
Listové těsto rozprostřete na rovnou plochu pokrytou pečicím papírem. Jemně ho poválejte a potřete ho rozpuštěným máslem.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě.
Těsto přeložte na polovinu a nakrájejte ho na osm obdélníku. V samostatné misce pak smíchejte vejce s cukrem a obdélníky směsí potřete.
Kousky těsta posypte plátky mandlí a následně je pečte v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 30–40 minut. Pak je nechte vychladnout a horizontálně je rozdělte na poloviny. Mezitím připravte třešňovou náplň.
V rendlíku smíchejte vypeckované třešně s cukrem. Směs zahřívejte 3 minuty, a jakmile se cukr rozpustí, přidejte směs škrobu s vodou.
Třešňovou náplň vařte 1–2 minuty a odstavte ji z tepla. Zakryjte ji potravinovou fólií a nechte zcela vychladnout. Nyní připravte krém.
Tip: Aby na náplni nevznikl škraloup, fólie by se jí měla dotýkat.
Smetanový sýr vyšlehejte s jogurtem, moučkovým a vanilkovým cukrem. Čtyři obdélníky pokryjte krémem, na něj naneste vrstvu třešňové náplně a tu zakryjte zbylými čtyřmi obdélníky.
Listové kostky s třešněmi a rychlým krémem podávejte posypané moučkovým cukrem.
Poznámka: Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Süßes Backen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato