Tento 4vrstvý švestkový koláč na plech je hit – dokonalý ke kávě i na oslavy. Po ochutnání už jiný péct nikdy nebudete

Švestkový koláč s mandlovou pusinkou dokáže proměnit obyčejné odpoledne v příjemné posezení u kávy. Už při pečení se kuchyní rozline vůně másla, zralých švestek a jemné vanilky, které jen málokdo odolá. Po rozkrojení se pod křupavou mandlovou pusinkou objeví šťavnatá ovocná vrstva a křehké těsto, které drží celý koláč pohromadě. Každé sousto nabídne příjemnou kombinaci sladkých i lehce nakyslých tónů, díky nimž nepůsobí moučník těžce ani přeslazeně. Právě vyváženost chutí je jedním z důvodů, proč se k tomuto receptu mnoho domácností pravidelně vrací.
Konec léta a začátek podzimu si bez švestkových koláčů umí představit jen málokdo. Stromy jsou plné zralého ovoce a jeho sladkokyselá chuť přímo vybízí k pečení. Zatímco klasické kynuté koláče nebo bublaniny zná téměř každý, tento recept nabízí něco navíc. Křehký korpus vytvoří pevný základ, švestková náplň zůstane krásně šťavnatá a pusinková vrstva s mandlovými lupínky dodá každému řezu slavnostní vzhled i příjemnou křupavost.
Na první pohled může koláč působit složitě, ve skutečnosti ale jednotlivé vrstvy vznikají z běžných surovin, které se navzájem dokonale doplňují. Máslové těsto se při pečení nerozmáčí, švestky dodají svěžest a přirozenou ovocnou chuť, zatímco pusinka vytvoří lehký kontrast k vláčné náplni. Díky tomu není koláč přeslazený a každý kousek chutná vyváženě.
Švestkový koláč s mandlovou pusinkou se skvěle hodí k odpolední kávě, nedělnímu posezení s rodinou i slavnostnějším příležitostem. Vypadá efektně už po prvním nakrojení, přesto si zachovává kouzlo poctivého domácího pečení. Až se na stole objeví první řezy s nadýchanou pusinkou a šťavnatými švestkami, bude jen otázkou času, než si někdo přijde přidat další kousek. Právě proto patří mezi moučníky, které se nepečou jen jednou za sezonu, ale opakovaně po celý čas, kdy jsou čerstvé švestky v té nejlepší kondici.
Do mísy prosejte mouku s práškem do pečiva, přidejte cukr a vanilkový cukr. Přisypte na kostičky nakrájené studené máslo a konečky prstů vytvořte drobenku. Nakonec přidejte žloutky a zakysanou smetanu a rychle vypracujte hladké těsto. Rozdělte ho na dvě části v poměru přibližně 2 : 1, zabalte do potravinářské fólie a uložte na 30 minut do lednice.
Švestky omyjte, rozpulte, odstraňte pecky a nakrájejte na menší kousky. Přendejte je do hrnce, přilijte vodu, přidejte cukr a za občasného míchání vařte, dokud ovoce nezměkne. Bramborový škrob rozmíchejte v troše studené vody, vmíchejte do švestek a krátce povařte, aby náplň zhoustla. Nakonec přidejte skořici a nechte směs zcela vychladnout.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte cukr a šlehejte, dokud nebude sníh lesklý a pevný. Nakonec opatrně zašlehejte vanilkový pudinkový prášek, který pusinku zpevní a pomůže jí udržet krásný tvar i během pečení.
Plech o velikosti přibližně 35 × 25 cm vyložte pečicím papírem. Větší část těsta rovnoměrně rozprostřete na dno a několikrát propíchněte vidličkou. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 10 minut, aby korpus lehce zpevnil.
Na předpečený korpus rovnoměrně rozetřete vychladlou švestkovou náplň. Přikryjte ji připravenou pusinkou a povrch uhlaďte stěrkou. Zbylou část těsta nahrubo nastrouhejte na pusinku, posypte mandlovými lupínky a pečte dalších 40 minut dozlatova. Hotový koláč nechte zcela vychladnout, aby se jednotlivé vrstvy dobře zpevnily a při krájení držely tvar.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová