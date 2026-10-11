Tento 1 spotřebič v obýváku sežere za rok víc proudu než lednice a pračka dohromady. Češi ho nechávají zapnutý celý den

Když se doma řekne největší žrout elektřiny, většina lidí ukáže na lednici. Běží přece nepřetržitě, den i noc, celý rok. Jenže v řadě domácností ji dávno předběhl jiný přístroj, kterého si nikdo nevšímá. Stojí v obýváku, svítí od rána do večera a účet za elektřinu zvedá víc, než byste čekali.
Lednice žere nonstop, televize ji přesto předběhne
Moderní lednice je na tom lépe, než její pověst napovídá. Úsporný model spotřebuje za rok zhruba 100 až 200 kilowatthodin podle energetické třídy a stáří. Pračka, pokud ji nepouštíte každý den, přidá dalších přibližně 70 až 150 kilowatthodin ročně. Dohromady se dva z nejobávanějších domácích spotřebičů dostanou někam ke 200 až 300 kilowatthodinám za rok.
Televize puštěná celý den tuhle hranici překročí bez větší námahy. Běžný model běžící od snídaně do noci se za rok dostane klidně na 400 až 600 kilowatthodin a opravdu velké obrazovky spolknou ještě mnohem víc. Lednice s pračkou tak najednou vypadají jako drobnost.
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Na první pohled to nedává smysl. Televize má totiž příkon malý. Běžný LED model spotřebuje v provozu někde mezi 30 a 110 watty, velké obrazovky kolem 75 palců se dostanou na 150 až 250 wattů. To je proti pračce nebo troubě, které berou tisíce wattů, skoro nic.
Háček je v době provozu. Trouba běží hodinu týdně, pračka jen pár cyklů, ale televize v obýváku svítí klidně 10 nebo 15 hodin denně. A právě ty dlouhé hodiny dělají ze slabého příkonu velké číslo na konci roku. Platí jednoduchá úměra: málo wattů krát hodně hodin krát 365 dní se nasčítá do stovek kilowatthodin.
Kolik za to ročně zaplatíte
Převést spotřebu na peníze jde snadno, záleží jen na ceně elektřiny. Ta se liší podle tarifu i dodavatele, v roce 2026 ale u běžné jednotarifní sazby vychází kolem 7 korun za kilowatthodinu.
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Při takové ceně vyjde běžná televize puštěná celý den zhruba na 2 800 až 4 200 korun ročně. U opravdu velkých nebo starších energeticky náročných obrazovek může roční účet za jediný přístroj vyšplhat na částku, za kterou pořídíte nový úsporný model. Provoz lednice i pračky se přitom u většiny domácností drží v řádu stovek korun ročně.
Rozdíl ve spotřebě shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Lednice (úsporný model) 100 až 200 kWh Pračka 70 až 150 kWh Televize (běžný model, puštěná celý den) 400 až 600 kWh Puštěná jako kulisa šetří jen zdánlivě
Spousta lidí nechává televizi běžet jen jako zvukové pozadí při vaření nebo úklidu. Jenže právě svítící obrazovka spotřebuje nejvíc proudu, zvuk a vnitřní elektronika berou jen zlomek. Televize, která neumí při puštěném zvuku vypnout jen obraz, proto jako kulisa spotřebuje skoro tolik jako při opravdovém sledování filmu.
Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc Televize puštěná jen jako kulisa při úklidu spotřebuje skoro stejně jako při opravdovém sledování. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Opačný omyl se týká vypínání ze zásuvky. Mezi lidmi koluje, že nočním odpojováním ušetříte tisíce. U moderních televizí to neplatí. V pohotovostním režimu spotřebují méně než 1 watt, takže celoroční provoz naprázdno vyjde jen na zanedbatelnou částku. Skutečné peníze utečou v hodinách, kdy obrazovka svítí. Noci strávené v zásuvce na účtu prakticky nepoznáte.
Pár kliků v nastavení a účet klesne
Nejrychlejší úspora se schovává v nastavení obrazu. Tovární jas bývá přehnaný a jeho snížení na 50 až 60 procent ubere na spotřebě klidně čtvrtinu až třetinu, přičemž v běžném obýváku rozdíl skoro nepoznáte. Pomůže i obrazový režim Film nebo Eco a zapnutí senzoru okolního světla, který jas přizpůsobí místnosti.
Zbytek je o návyku. Když televizi po dokoukání opravdu vypnete, místo abyste ji nechali hrát do prázdna, roční účet spadne znatelně níž. A pokud vybíráte nový přístroj, zbytečně velká úhlopříčka spotřebu jen zvedne, aniž by tomu odpovídal zážitek navíc.
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Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/televize/, https://www.nespechej.cz/clanky/kolik-vas-stoji-televize-bezici-jako-kulisa-cely-den-realne-cislo-mnohe-hodne-zaskoci-20260818-9889.html, https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/prikon-spotrebicu-v-domacnosti-jak-na-vypocet-spotreby-elektriny-209530, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.expert.cz/kolik-elektriny-spotrebuji-domaci-spotrebice-a-co-vas-jejich-provoz-skutecne-stoji/, https://www.elektrina.co/blog/domacnost/jaka-je-spotreba-lednice-televize-nebo-pracky-vime-na-kolik-vyjde-rocni-provoz-domacich-spotrebicu
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