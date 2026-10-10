Tento 1 spotřebič v kuchyni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapojený celý den

Když se řekne žrout elektřiny, většina lidí si vybaví pračku nebo sušičku. Jenže nejtučnější položku na účtu často dělá spotřebič, který si s vysokou spotřebou nikdo nespojuje. Pracuje tiše, nenápadně a hlavně bez jediné přestávky. Stojí v každé kuchyni a za rok z účtu ukousne víc než pračka, aniž byste si toho všimli.
Pračka spustí pár cyklů týdně, lednice se nezastaví ani na chvíli
Tím spotřebičem je lednice, přesněji kombinovaná chladnička s mrazákem. Rozhoduje čas. Pračka se rozběhne čtyřikrát až pětkrát týdně na hodinu nebo dvě a zbytek dní jen stojí. Lednice jede čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, celý rok bez jediné pauzy.
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Příkon má přitom nízký, takže na první pohled nevypadá hrozivě. Právě ta nenápadnost je zrádná. Malá spotřeba vynásobená tisíci hodinami nepřetržitého provozu se nasčítá do čísla, které většinu domácností zaskočí. Pračka nebo myčka naproti tomu odpracují svoje a samy se vypnou.
Kolik lednice ukousne z ročního účtu
Běžná kombinovaná chladnička spotřebuje kolem 170 až 250 kilowatthodin ročně, úsporné modely výrazně méně. Pračka se u typické rodiny vejde přibližně do 100 až 250 kilowatthodin. Na papíře to vypadá podobně, jenže pračka svoje čísla nasbírá za pár desítek praní, kdežto lednice odebírá proud pořád. U většiny domácností proto chladnička pračku na účtu dožene nebo rovnou předběhne.
Při ceně kolem 8 korun za kilowatthodinu, kam se účty pro domácnosti v roce 2026 dostaly, vyjde provoz běžné lednice zhruba na 1 400 až 2 000 korun ročně, u úsporných modelů méně. Navíc běží dál v noci i ve dnech, kdy nikdo není doma, takže si na rozdíl od pračky nikdy neodpočine.
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Čím je lednice starší, tím hůř. U kousků, které slouží přes deset let, se roční spotřeba šplhá klidně na dvojnásobek i trojnásobek dnešního úsporného modelu. Může za to:
starý kompresor, který umí jen běžet naplno; vysušená izolace; dveře, co pořádně netěsní.
Patnáct let stará lednice, která kdysi patřila mezi úsporné, dnes spotřebou odpovídá té nejhorší třídě na trhu.
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Výměna takového kusu za úsporný model účet za elektřinu znatelně stáhne. Čistě kvůli úspoře se ale nová lednice vyplatí jen u opravdu starého spotřebiče. U novějšího se investice vrací pomalu, takže novou lednici má cenu pořizovat spíš ve chvíli, kdy ta stará dosluhuje sama od sebe.
Jak lednici ubrat na spotřebě i bez výměny
Chladničku sice nevypnete, ale její spotřebu dokážete srazit, často o desítky procent.
Pravidelné odmrazování mrazáku patří mezi nejsnazší způsoby, jak lednici ubrat na spotřebě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejvíc zmůže správná teplota. Lednici stačí nastavit na 4 až 5 stupňů, mrazák na minus 18. Každý stupeň chlazení navíc spotřebu zbytečně žene nahoru. Důležité je i umístění. Lednice postavená těsně u sporáku, radiátoru nebo na slunci musí chladit proti teplu okolí a spotřebuje víc. Nechte kolem ní pár centimetrů volného místa na odvod tepla a občas zkontrolujte těsnění dveří. Pomůže i čistý kondenzátor, tedy mřížka vzadu nebo pod spotřebičem. Když ji zanese prach, chladnička hůř odvádí teplo a musí šlapat víc. Mrazák bez automatického odmrazování pravidelně zbavujte námrazy, protože i tenká vrstva ledu spotřebu znatelně zvedne. Horké jídlo nechte vychladnout na lince, do lednice patří, až když vystydne.
Žádná z těchto drobností sice nevyčaruje úsporu přes noc, dohromady ale dokážou roční účet za chlazení citelně stáhnout.
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Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/lednice/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.innogy.cz/radce/blog/cena-elektriny-2026/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048
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