Tento 1 spotřebič v kuchyni spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den

Když přijde vyšší účet za elektřinu, většina lidí hledá viníka mezi spotřebiči s vysokým příkonem. Padne to na pračku, troubu nebo myčku. Skutečný žrout se přitom skrývá jinde a poznáte ho podle jediné vlastnosti. Nikdy se nevypne.
Největším žroutem v kuchyni je lednice
Ve většině domácností spolyká za rok nejvíc elektřiny z celé kuchyně obyčejná lednice. Působí nenápadně, má nízký příkon a tiše bzučí v koutě. Přesto přetáhne i pračku, která sice bere hodně, ale zapne se jen na pár hodin týdně.
Celý rozdíl dělá čas. Pračka odpracuje pár cyklů týdně a zbytek dní stojí. Lednice běží čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, celý rok bez jediné pauzy. I malý odběr se za takovou dobu nasčítá do čísla, na které pračka nedosáhne.
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Běžná kombinovaná lednice spotřebuje za rok zhruba sto až tři sta kilowatthodin podle velikosti a energetické třídy. Pračka se u většiny domácností vejde do výrazně nižšího čísla, protože ji pouštíte jen s plnou náplní.
U kombinované lednice si navíc velkou část spotřeby vezme samotný mrazák. Nejvíc ze všech pak berou prostorné americké lednice s výrobníkem ledu a dávkovačem vody.
Kolik vás lednice ročně stojí
Denní provoz lednice vyjde jen na pár korun, takže si téhle položky na vyúčtování skoro nikdo nevšimne. Jenže naskakuje pořád, i o víkendu nebo když je celá rodina v práci. Za rok z těch drobných naroste při dnešních cenách elektřiny něco přes tisíc korun (v roce 2026), u velkých a starších kusů i víc.
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Cena elektřiny se navíc rok od roku mění, takže tuhle částku berte jen jako orientační. Přesné číslo pro svoji lednici zjistíte, když roční spotřebu z energetického štítku vynásobíte cenou za kilowatthodinu z vlastní faktury.
Stará lednice žere násobně víc
Největší rozdíly dělá stáří spotřebiče. Lednice staré deset a víc let spotřebují násobně víc elektřiny než dnešní úsporné modely. Nemají beznámrazový systém a chladí méně účinně, takže kompresor běží podstatně déle.
Výměna opravdu staré lednice za úsporný model dokáže na elektřině ušetřit kolem dvou tisíc korun ročně. Než ale vyrazíte do obchodu, počítejte střízlivě. Nová lednice stojí tisíce korun a ušetřená elektřina ji zaplatí až po mnoha letech, takže u kusu, který ještě dobře slouží, se výměna kvůli úspoře vyplatí jen málokdy. Na energetickou třídu a roční spotřebu se zaměřte, teprve až budete starou lednici reálně měnit.
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Většinu úspory zvládnete i u lednice, kterou máte doma. Nejvíc spotřebu žene nahoru led na stěnách a zbytečně studené nastavení. Účet srazíte hned několika kroky:
Vrstva námrazy v mrazáku zvyšuje spotřebu, takže pravidelné odmrazování srazí účet i u starší lednice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Odstraňte námrazu. Vrstva ledu dokáže spotřebu výrazně zvednout, takže pravidelné odmrazování se vyplatí. Zkontrolujte teplotu. V chladicí části stačí čtyři až pět stupňů, v mrazáku minus osmnáct. Každý stupeň navíc dolů spotřebu jen zvedne a na kvalitě chlazení nic nezlepší. Podívejte se na těsnění dveří. Když mezi ně přivřete bankovku a snadno ji vytáhnete, guma netěsní a chlad zbytečně uniká do místnosti. Dveře taky zbytečně nedržte otevřené a vnitřek neládujte až po strop, aby mohl kolem potravin proudit vzduch. Hlídejte umístění. Nedávejte lednici k varné desce ani na místo, kam praží slunce nebo kde hřeje topení. Jednou za čas navíc setřete prach z mřížky vzadu, protože zaprášená mřížka odvádí odpadní teplo pomaleji a kompresor se pak spíná častěji.
Zdroje: https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.elektrina.cz/spotreba-a-prikon-domacich-spotrebicu-lednice-televize-pc-pracka, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/domacnosti-si-priplati-v-roce-2026-za-regulovane-ceny-energii-desitky-korun-367684, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://poradimsi.cz/spotreba-lednice/
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