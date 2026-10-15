Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den

Kdo by měl tipnout, který domácí spotřebič si řekne o hodně proudu, sáhne nejspíš po pračce. Velký stroj, horká voda, programy na hodinu a víc. V řadě domácností ji ale předběhne mnohem menší přístroj, který stojí na kuchyňské lince a každé ráno chystá první kávu.
Rozhoduje hlavně to, co se s ním děje po snídani. Neplatí to pro každý stroj ani pro každou rodinu. U přístrojů, které zůstávají zapnuté a drží vodu horkou až do večera, ale spotřeba roste rychleji, než by kdo čekal.
Pračka si bere méně, než se zdá
Pračka sice při praní ohřívá vodu, jenže většinu týdne jen stojí a v tu dobu si z elektrické sítě nebere skoro nic. Její roční bilance proto vychází překvapivě skromně.
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Podle šetření Českého statistického úřadu z roku 2021 připadalo na jednu pračku v tuzemské domácnosti v průměru zhruba 161 kWh za rok. Úsporné pračky tříd A++ a A+++ měly na energetických štítcích platných do února 2021 uvedeno zhruba 116 až 170 kWh za rok. Dnešní štítky roční spotřebu neuvádějí a počítají ji na 100 pracích cyklů.
Kávovar hřeje pro prázdnou kuchyň
U kávovaru je logika obrácená. Stroj udržuje vodu v bojleru na zhruba 90 °C, aby mohl kávu připravit hned po stisknutí tlačítka. Dokud svítí, topné těleso se pravidelně spíná a dohřívá to, co mezitím vychladlo.
V tomto stavu připravenosti odebírá domácí kávovar trvale zhruba 20 až 60 W. Klasický překapávač s ohřívací plotýnkou, na které stojí konvice s kávou, se pohybuje kolem 40 W. Na první pohled drobnost. Ten odběr ale běží hodinu za hodinou, i když v kuchyni nikdo není.
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U stroje, který zůstává zapnutý, tvoří samotná příprava nápoje v účtu za elektřinu jen menší položku. Hlavní díl padá na udržování teploty mezi jednotlivými šálky. Podle studie, kterou v roce 2011 posuzovala Evropská komise, to u levnějších strojů nechávaných zapnutých celý den dělalo zhruba tři čtvrtiny celkového odběru.
Až 300 kWh za rok u stroje, který se nevypíná
Švýcarská agentura pro úsporné využití energie S.A.F.E. kávovary proměřovala v letech 2002 až 2005. Zjistila, že tehdejší stroj, který se po použití nevypínal, dokázal za rok spotřebovat až 300 kWh.
Ve srovnání s pračkou je to skoro dvojnásobek české průměrné hodnoty. A to kávovar za den připraví jen pár šálků.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Spotřeba za rok Odkud údaj pochází Pračka, průměr v české domácnosti zhruba 161 kWh šetření ČSÚ z roku 2021 Úsporná pračka tříd A++ a A+++ zhruba 116 až 170 kWh energetické štítky platné do února 2021 Kávovar, který se po použití nevypíná až 300 kWh měření švýcarské agentury S.A.F.E. z let 2002 až 2005
Horní hranice samozřejmě neplatí pro každý kávovar. Hodně záleží na tom, jak dobře má stroj izolovaný bojler, jak dlouho denně zůstává zapnutý a jestli se umí sám uspat.
Novější stroje se uspí samy
Od začátku roku 2015 platí v Evropské unii pravidlo, podle kterého musí kávovar pro domácnost sám přejít do úsporného režimu nebo se vypnout, a to nejpozději:
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Moderní automat se tak po ranní dávce kávy uloží ke spánku a jeho odběr klesne na zanedbatelnou hodnotu. Starší přístroje, které vznikly před platností tohoto pravidla, se ale chovají jinak. Švýcarští měřiči upozorňovali, že u nich bývalo tovární nastavení vypínání na čtyři i více hodin a některé modely se samy neuspaly vůbec.
Jestli se váš stroj uspává sám, zjistíte snadno. Stačí ho po ranní kávě nechat být a za hodinu se podívat, jestli pořád svítí a hřeje.
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Základem je návyk vypnout stroj hlavním vypínačem hned po poslední kávě dne. U staršího přístroje se hodí zásuvková lišta s vlastním spínačem, která kávovar odpojí od sítě úplně. Lišta ale musí unést jeho příkon, který při ohřevu přesahuje 1 000 W, a další výkonné spotřebiče je bezpečnější zapojit jinam.
Vypnout kávovar hned po poslední kávě dne je nejjednodušší cesta, jak srazit jeho spotřebu. Ilustrační foto.
Pokud kávovar umí automatické vypínání, stojí za to podívat se do návodu, na jak dlouho je nastavené. Stačí doba, která pokryje běžnou přestávku na kávu. Kdo vaří do konvice na plotýnce, může kávu po dokapání přelít do termosky a plotýnku rovnou vypnout.
Zdroje: https://www.beko.com/cz-cs/blog/cesi-vetsinou-nakupuji-pracky-v-energeticke-tride-A, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023R0826, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0801, https://energozrouti.cz/clanek/zasuvka-prodluzovacka-zkrat-domacnost, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/dalsi-zrout-elektriny-brusel-si-doslapne-na-kavovary/r~i:article:712728/, https://www.tiscali.cz/tenhle-1-spotrebic-v-kuchyni-zere-proud-i-vypnuty-cesi-ho-maji-vsichni-a-rocne-je-stoji-az-1-500-kc-651804, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470982-mikrovlnka-pracka-ci-lednice-kolik-stoji-mesicne-provoz-spotrebicu-prehled, https://cnn.iprima.cz/lednice-za-tisicovku-rychlovarna-konvice-za-polovinu-jak-zjistime-spotrebu-elektriny-188041, https://www.chip.cz/novinky/nenapadni-domaci-zrouti-energie-vite-kolik-spotrebovava-vas-automaticky-kavovar, https://storage.topten.eu/source/files/EEDAL-ID130-Coffeemachines_Nipkow.pdf
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