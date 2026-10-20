Tento 1 spotřebič v koupelně žere proud, i když je vypnutý. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celý den

Stojí u umyvadla, nesvítí, nebzučí a za celý den si ho skoro nikdo nevšimne. Přesto zůstává zapojený čtyřiadvacet hodin denně a elektroměr jeho odběr poctivě započítává. Výrobci se navíc neshodnou ani na tom, jestli ho v zásuvce vůbec nechávat.
Kartáček je vypnutý, jeho stojánek pořád pracuje
Řeč je o elektrickém zubním kartáčku. Rukojeť má v sobě baterii a dobíjí se na stojánku, který je kabelem zapojený do zásuvky. Po ranním čištění ho většina z nás vrátí na místo a dál nad ním nepřemýšlí. Kartáček je v tu chvíli vypnutý, jenže nabíjecí základna zůstává pod proudem.
Odebírá elektřinu, i když na ní zrovna nic nestojí. Malé množství si podle výrobce Philips vezme i ve chvíli, kdy je baterie v kartáčku dávno nabitá. Podobně se chovají i další napájecí adaptéry, které zůstanou v zásuvce naprázdno, třeba ten od tabletu nebo od chytrého reproduktoru.
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Starší stojánek umí za rok nasbírat překvapivě hodně
Kolik to dělá, záleží hlavně na stáří a konstrukci stojánku. Autor německého webu Lust-Sparen.de v roce 2011 změřil starší nabíjecí základnu, která měla na štítku uvedený příkon 2 W. Z jeho měření vyplynulo, že kdyby zůstala v zásuvce nepřetržitě, spotřebovala by za rok zhruba 13 kWh.
Na účtu za elektřinu to u jednoho kartáčku podle ceny, kterou platíte, vychází zhruba na 80 až 130 Kč ročně. V rodině, kde má každý svůj stojánek, se ta částka násobí. A platí se za energii, ze které kartáček většinu času nemá vůbec nic.
U nových modelů může měřič ukázat nulu
Novější stojánky jsou výrazně úspornější. Redaktor webu GameStar.de letos v září proměřil v bytě 33 spotřebičů a u nabíjecí stanice kartáčku mu displej ukázal nulu. Nulový odběr to ovšem nedokazuje.
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Údaj na displeji vypovídá hlavně o citlivosti přístroje. Wattmetr, který se zapojuje mezi zásuvku a spotřebič, obvykle zachytí odběr až zhruba od 0,2 W a cokoli slabšího zobrazí jako nulu. Adaptéry, které zrovna nic nenabíjejí, si přitom podle dostupných údajů berou kolem 0,1 až 1 W. Odběr pod touto hranicí běžný měřič neukáže, ani když ho necháte zapojený celý den.
Philips radí kartáček nechat stát, ETA chce zásuvku volnou
Výrobci se v návodech rozcházejí. Podle návodu Philipsu ke kartáčku Sonicare for Kids má rukojeť po čištění putovat zpátky na zapojenou nabíječku, takže baterie zůstává stále nabitá. Český výrobce ETA to v návodu ke kartáčku Sonetic vidí opačně. Když kartáček dobíjíte v koupelně, je podle něj potřeba nabíječku po skončení nabíjení vytáhnout ze zásuvky, protože spotřebič „v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý“.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
|Výrobce
|Kartáček v návodu
|Co doporučuje
|Proč
|Philips
|Sonicare for Kids
|po čištění vracet rukojeť na zapojenou nabíječku
|baterie zůstává stále nabitá
|ETA
|Sonetic
|po dobití v koupelně vytáhnout nabíječku ze zásuvky
|riziko u vody trvá i u vypnutého přístroje
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Shodují se oba v tom, že voda a nabíječka k sobě nepatří, a stojánek proto nemá stát tam, kde by mohl spadnout do umyvadla nebo vany. Návod ETA k tomu přidává, že se do zásuvky zapojuje a vytahuje jen suchýma rukama. Pokud stojánek skončí ve vodě, nesahejte po něm, dokud jeho zástrčka nebude vytažená ze zásuvky. Rozhodující je vždy návod k vašemu modelu.
Stačí nabít jednou za týden
Plně nabitý kartáček vydrží při čištění dvakrát denně zhruba týden, některé modely i několik týdnů. Samotné nabití trvá podle modelu zhruba 12 až 24 hodin. Na tom stojí i úspora z německého měření. Když autor kartáček dobíjel vždy zhruba 12 hodin a další nabíjení zařadil až po pěti až sedmi dnech, vyšla mu roční spotřeba asi na jednu kilowatthodinu. To je přibližně třináctina toho, co stojánek odebere při trvalém zapojení.
Vytahování ze zásuvky má i druhý důvod. Nepoužívaný adaptér je bezpečnější odpojit, protože každá nabíječka se může porouchat, poškodit při přepětí v síti nebo se v nejhorším případě vznítit. U levných nekvalitních kusů je to riziko vyšší. Kdo si zvykne dát kartáček jednou týdně na stojánek, nechat ho nabít podle návodu a potom stojánek odpojit, ušetří trochu elektřiny a v koupelně má o jedno riziko méně.
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Zdroje: https://www.eta.cz/shop/download/5987729, https://www.documents.philips.com/assets/20201022/07659ca437e140c9ae1cac5c00d615ae.pdf, https://www.tiscali.cz/nabijecku-nechavate-v-zasuvce-i-kdyz-nic-nenabijite-redaktor-zmeril-kolik-vas-to-stoji-za-rok-v-korunach-737267, https://www.gamestar.de/artikel/standby-stromverbrauch-gemessen-beleuchtung,3383920.html, https://www.az-elektrina.cz/spotreba-v-standby-rezimu/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32826-nabijacka-v-zasuvce-spotreba-bezpecnost, https://www.pilulka.cz/vsechno-o-elektrickych-zubnich-kartaccich, https://energozrouti.cz/clanek/kvuli-tomuto-spotrebici-platite-za-elektrinu-zbytecne-10-000-kc-rocne-a-mozna-o-nem-ani-nevite, https://www.lust-sparen.de/stromverbrauch-elektrische-zahnbuerste.html
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