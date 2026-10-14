Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Na poličce u věšáku, vedle misky s klíči nebo na skříni u vchodových dveří tiše bliká malá krabička se zelenými světýlky. Většina lidí si na ni vzpomene, až když přestane jít internet. Elektřinu přitom bere každou minutu v roce a v součtu za dvanáct měsíců umí předběhnout i pračku.
Souboj s pračkou, který málokdo čeká
Řeč je o wifi routeru. V mnoha bytech skončil v předsíni prostě proto, že tam technik operátora při zapojení přivedl kabel, a od té doby se s ním nikdo nehnul. Pračka si odpracuje svůj program a vypne se. Router běží bez přestávky, tedy celých 8 760 hodin v roce.
Jeho příkon zní nevinně. Běžný domácí router si podle modelu bere zhruba 5 až 20 wattů, typicky kolem 8 až 10 wattů. Spotřebu si spočítáte snadno: watty vynásobíte hodinami provozu a vydělíte tisícem. Desetiwattový router tak za rok spotřebuje kolem 88 kWh, úsporný šestiwattový asi 53 kWh a výkonnější se 14 watty zhruba 123 kWh.
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U pračky rozhoduje, jak často a na kolik stupňů perete, protože většinu energie spolkne ohřev vody. Jedno praní na 30 stupňů vyjde přibližně na půl kilowatthodiny a s každým dalším stupněm spotřeba roste. Rodina, která pere čtyřikrát týdně, většinou na 40 stupňů a občas na 60, se dostane zhruba na 150 až 250 kWh ročně, a tam má pračka jasně navrch.
Kde router vyhrává
Jinak to vypadá v menších domácnostech. Pár nebo osamělý senior, kteří perou zhruba dvakrát týdně a většinou na 30 stupňů, spotřebují pračkou za rok přibližně 30 až 60 kWh. Router s typickými 8 až 10 watty si přitom vezme 70 až 88 kWh, takže je v takovém bytě větším žroutem než pračka v koupelně.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Provoz Spotřeba za rok Úsporný router (6 W) nepřetržitě asi 53 kWh Běžný router (10 W) nepřetržitě kolem 88 kWh Výkonnější router (14 W) nepřetržitě zhruba 123 kWh Pračka v rodině praní čtyřikrát týdně, většinou na 40 stupňů zhruba 150 až 250 kWh Pračka u páru nebo osamělého seniora praní zhruba dvakrát týdně, většinou na 30 stupňů přibližně 30 až 60 kWh Vypínat na noc? Moc to nevynese Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Nabízí se router večer vytáhnout ze zásuvky nebo ho zapojit přes časový spínač. Router vypnutý od půlnoci do šesti ráno ale stojí jen čtvrtinu dne, a o čtvrtinu se tedy sníží i jeho roční spotřeba. U desetiwattového modelu to dělá zhruba 22 kWh za rok, tedy asi tolik, kolik rodinná pračka spotřebuje za jeden až dva měsíce.
Noční vypínání má i praktické nevýhody. Aktualizace firmwaru si router obvykle stahuje právě v noci. Bez připojení navíc na dálku neovládnete chytré zásuvky ani světla přes aplikaci v mobilu.
Smysl dává vypnutí před dovolenou. Když odjíždíte na delší pobyt na chalupě nebo u moře, router klidně vytáhněte ze zásuvky, pokud v bytě nezůstává nic, co se bez internetu neobejde.
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Údaj o příkonu najdete na štítku routeru nebo v technické specifikaci výrobce. Číslo na napájecím adaptéru berte s rezervou, protože popisuje hlavně možnosti zdroje. Skutečný odběr prozradí měřič spotřeby z hobbymarketu. Zasunete ho do zásuvky, router zapojíte do něj a necháte ho měřit aspoň celý den, protože odběr během dne kolísá. Denní spotřebu pak vynásobte 365 a cenou za kilowatthodinu z vašeho vyúčtování.
Skutečný odběr routeru nejspolehlivěji zjistí měřič spotřeby zapojený do zásuvky aspoň na celý den. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do počtů zahrňte i ostatní krabičky kolem. Router v předsíni málokdy svítí sám, často mu dělá společnost optický převodník od operátora, síťový přepínač nebo základna bezdrátového telefonu. Všechny běží celý rok bez přestávky a jejich odběr se k routeru přičítá.
Co ještě můžete udělat Úsporný režim. Podívejte se do nastavení routeru, jestli umí wifi na noc uspat podle časového plánu. Pokud tuhle volbu nemá, zohledněte to při příští výměně. Úklid zbytečných krabiček. Projděte zásuvky v předsíni a odpojte všechno, co zůstalo zapojené jen ze setrvačnosti, třeba starý modem po předchozím operátorovi. Lepší místo. Krabička zastrčená v botníku nebo ve skříni se hůř chladí a její signál musí prorážet další překážku. Postavte ji raději na polici blíž ke středu bytu. Dosáhne pak i do vzdálenějších pokojů a vy nebudete muset kupovat zesilovač, který by si ze zásuvky bral další watty. Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://energysage.com/electricity/house-watts/how-many-watts-does-a-wi-fi-router-use, https://www.zen.co.uk/blog/zen-blog/2024/02/26/how-much-power-does-my-wifi-router-use-and-when-should-i-switch-it-off, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zmerili-jsme-kolik-elektriny-spotrebuje-pracka-pri-prani-na-20-30-a-40c-rozdil-nas-prekvapil-32256.html, https://www.arecenze.cz/clanky/it-technik-radi-cechum-wi-fi-router-patri-jen-na-1-misto-stred-bytu-vyhrava-zapomente-na-rohy-i-pohazene-kabely/, https://energozrouti.cz/clanek/wifi-router-umisteni-domacnost, https://sekuritaci.cz/kolik-zere-vas-wifi-router/, https://kb.pl/aktualnosci/dom/ile-pradu-zuzywa-router-wi-fi/
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