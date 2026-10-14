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Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

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Na poličce u věšáku, vedle misky s klíči nebo na skříni u vchodových dveří tiše bliká malá krabička...
Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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