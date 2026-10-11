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Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc

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Když udeří tropická vedra, spousta domácností si k posteli přistaví jednoho pomocníka, pustí ho navečer a usne při...
Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc

Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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