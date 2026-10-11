Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc

Když udeří tropická vedra, spousta domácností si k posteli přistaví jednoho pomocníka, pustí ho navečer a usne při jeho hučení. Ráno běží dál a nikdo nad tím nepřemýšlí. Málokdo přitom tuší, že zrovna tenhle přístroj dokáže na ročním účtu za elektřinu strčit do kapsy i lednici, která chladí bez přestávky celý rok. A stačí mu k tomu jen pár letních měsíců.
Lednice jede nonstop, a přesto není hlavní viník
Většina lidí hádá, že největším žroutem proudu v bytě je chladnička. Vysvětlení se nabízí samo, protože běží čtyřiadvacet hodin denně a nikdy ji nevypnete. Čísla ale mluví jinak. Novější úsporný model utáhne celý rok se spotřebou někde mezi 100 a 200 kilowatthodinami. Na účtu to podle energetické třídy a ceny elektřiny dělá zhruba 600 až 1 200 korun za dvanáct měsíců.
Moderní úsporná lednice běží nepřetržitě celý rok, a přesto spotřebuje míň elektřiny než klimatizace za jedinou letní sezonu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výš se dostane leda letitý kus. Chladnička, která doma slouží dvacet let, spolkne klidně přes 400 kilowatthodin ročně. Taková už v domácnostech moc nebývá, a tak pověstný strašák s kompresorem nakonec patří mezi spořivější spotřebiče v bytě.
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Spotřebičem, který lednici na účtu předběhne, je klimatizace v ložnici. Vypadá to jako nesmysl, vždyť běží jen v teplé části roku. Háček je v tom, že ji lidé nechávají běžet celou noc. Běžná jednotka do ložnice má chladicí výkon okolo 2,5 kilowattu a za osm hodin nočního chlazení z ní vypadnou dvě až tři kilowatthodiny.
Jedna noc rozpočet nerozhodí. Jenže takových nocí se za léto nasčítá dost a spotřeba vyletí na 250 až 400 kilowatthodin za jedinou sezonu. To je víc, než kolik úsporná lednice spotřebuje za celých dvanáct měsíců provozu. V penězích se noční chlazení ložnice za léto běžně vyšplhá na 1 500 až 2 500 korun, při náročnějším provozu i přes to.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Jak dlouho běží Spotřeba elektřiny Náklady Úsporná lednice celý rok, nonstop 100 až 200 kWh za rok 600 až 1 200 Kč za rok Klimatizace v ložnici jen v létě, teplé noci 250 až 400 kWh za sezonu 1 500 až 2 500 Kč za sezonu Mobilní jednotka u postele platí nejhůř Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc
Nejdražší provoz mají přenosné mobilní klimatizace, které si spousta lidí přistaví rovnou k posteli a nechá zapojené v zásuvce celou noc. Oproti pevné jednotce na stěně spotřebují při stejném chlazení o polovinu až dvojnásobek víc elektřiny. Může za to konstrukce. Odpadní hadici je nutné vyvést ven oknem, jenže kolem ní se dovnitř vrací část venkovního horka, takže kus vychlazeného vzduchu přijde vniveč.
Přístroj se tak nadře mnohem víc a běží déle. Čím větší je rozdíl mezi dusnem venku a chladem uvnitř, tím víc proudu spolyká. Během tropických nocí proto spotřeba povyskočí klidně o třetinu i víc. Hodně záleží i na domě. Tam, kde zdi ani okna chlad nedrží, spotřeba vyšplhá klidně na násobek toho, co by přístroj spotřeboval v dobře izolovaném bytě.
Proč každý stupeň dolů stojí peníze
Nejčastější chybou bývá, že lidé chladí zbytečně silně. V domnění, že pokoj vychladí rychleji, stáhnou v noci teplotu na 18 nebo 20 stupňů. Rychlejší to není a účet to naopak žene vzhůru. Každý stupeň pod hranicí 24 stupňů přidá na spotřebě pár procent a při velkém rozdílu teplot se z toho nasčítají desítky procent navíc.
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Na klidné spaní přitom stačí tak 24 až 26 stupňů. Vychlazená ložnice navíc není ani zdravá, a proto se doporučuje nedělat mezi teplotou venku a uvnitř větší propast než zhruba 6 až 8 stupňů. Svou roli hraje i vlhkost. Když je vzduch sušší, snesete bez problému i o pár stupňů vyšší teplotu, kdežto ve vlhkém dusnu je člověku těžko, i když teploměr ukazuje míň.
Jak spát v chladu a zbytečně nepřeplácet
Klimatizaci kvůli účtu rušit nemusíte, chce to jen trochu rozmyslu:
Pomůže noční nebo úsporný režim, kdy chytrá jednotka po usnutí sama povolí o stupeň až dva a sníží výkon, aniž byste to v polospánku zaznamenali. Vyplatí se taky pokoj zchladit už navečer, dokud venku takhle nepálí, protože přes noc pak má přístroj podstatně míň práce. Hodně zmůže stínění. Oknem se do pokoje dostane až sedmdesát procent slunečního žáru, takže venkovní rolety nebo žaluzie seberou klimatizaci velký kus práce a spotřebu srazí klidně o třetinu až polovinu. Hlídejte i filtry. Zanesené nutí přístroj protlačovat vzduch přes nános prachu, čímž spotřeba naroste až o 30 procent, takže je jednou za pár týdnů pročistěte. Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tenhle 1 přístroj v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Zdroje: https://www.spp.cz/magazin/spotreba-klimatizace-v-lete-kolik-vas-realne-stoji-chlazeni-bytu-a-domu, https://klimwatt.cz/blog/spotreba-elektriny-klimatizace/, https://www.az-klimatizace.cz/kolik-stoji-provoz-klimatizace/, https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-180085, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/
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