Tento 1 přístroj v ložnici sežere za podzim a zimu víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

Jakmile se v bytech naplno roztopí, začnou se vracet rána s vyprahlým hrdlem a ucpaným nosem. Spousta lidí si s tím poradí jednoduše. Večer si k posteli postaví malého pomocníka, který bublá a pouští do pokoje páru, a vypne ho až ráno, když vstává. Na účtu za elektřinu se ale tenhle zvyk dokáže projevit víc, než by kdo čekal.
Pára u postele jako večerní rituál
Řeč je o zvlhčovači vzduchu, a to konkrétně o parním typu. V topné sezoně klesá vlhkost v bytě tak nízko, že suchý vzduch dráždí dýchací cesty i pokožku, a proto lidé sahají po přístrojích, které vlhkost do místnosti vrátí.
Parní zvlhčovače mají mezi nimi pověst nejhygieničtější volby. Vodu totiž převaří, takže v ní nepřežijí bakterie, a nepotřebují žádné filtry ani vložky, které by se musely pravidelně kupovat. Právě proto si je řada domácností vybírá i do ložnice.
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Princip připomíná rychlovarnou konvici. Topné těleso ohřívá vodu, dokud se nezačne odpařovat, a teplá pára pak stoupá do pokoje. Ohřev vody je ovšem na elektřinu hodně náročný, stejně jako u pračky, kde na něj padne většina spotřeby. Parní modely proto mezi zvlhčovači berou ze zásuvky nejvíc.
Jak to vypadá v číslech, ukazuje jeden z běžně prodávaných parních zvlhčovačů určených pro místnosti až do 50 m². Pracuje na dva stupně s příkonem 150 a 300 wattů. Když běží celý den bez přestávky, spotřebuje podle výrobce 3,6 až 7,2 kWh.
Jedna noc vydá za celé praní
A teď pračka. Při domácím měření, které zveřejnil web ČeskéStavby.cz, vyšlo jedno praní dvou kilogramů bavlny na 40 °C zhruba na 0,9 kWh, plně naložená pračka na vyšší teplotu si ale řekne i o víc než 1 kWh. Starší energetické štítky praček počítaly s 220 praními za rok, tedy přibližně se čtyřmi praními týdně.
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Když parní zvlhčovač běží na nižším stupni bez přestávky celých osm hodin spánku, spotřebuje asi 1,2 kWh. Jediná noc tak vezme víc elektřiny než jedno praní na 40 °C z uvedeného měření. Za týden se nasčítá zhruba 8,4 kWh, zatímco čtyři praní na 40 °C vyjdou asi na 3,6 kWh.
Na podzim a v zimě, tedy přibližně za 26 týdnů, spolkne zvlhčovač kolem 220 kWh a pračka necelých 100 kWh. Kdo přepne na vyšší stupeň, spotřebu zvlhčovače zdvojnásobí. Výpočet přitom počítá jen s nocí, přes den by čísla rostla dál.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřeba za Parní zvlhčovač (nižší stupeň, osm hodin za noc) Pračka (praní na 40 °C) Jednu noc / jedno praní asi 1,2 kWh zhruba 0,9 kWh Týden zhruba 8,4 kWh asi 3,6 kWh (čtyři praní) Podzim a zimu (přibližně 26 týdnů) kolem 220 kWh necelých 100 kWh Kolik vlhkosti ložnice opravdu potřebuje Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč
Za příjemnou se v obytných místnostech považuje vlhkost mezi 40 a 60 procenty. Nad horní hranicí se začne dařit plísním a roztočům, takže příliš vlhká ložnice zdraví neprospívá o nic víc než vyprahlá.
Vyplatí se proto zvlhčovač s vestavěným vlhkoměrem, který po dosažení nastavené hodnoty sám ubere výkon nebo se vypne. Přístroj bez regulace jede celou noc naplno, i když už vzduch vlhkost nepotřebuje, a elektřinu pak spotřebuje zbytečně. Když zvlhčovač vlhkoměr nemá, poslouží i samostatný měřič postavený na nočním stolku, podle kterého se přístroj zapíná a vypíná ručně.
Vlhkoměr u postele ukáže, kdy se vlhkost v ložnici dostane do pásma 40 až 60 procent a zvlhčovač lze vypnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Úspornější cesta k vlhkému vzduchu
Kdo nechce měnit večerní zvyk, může vyměnit přístroj. Ultrazvukové zvlhčovače rozbíjejí vodu vibracemi na jemnou mlhu a jeden z výrobců u nich uvádí denní spotřebu od 0,24 do 2,28 kWh. Modely, které vodu jen odpařují z navlhčené vložky, si podle stejného výrobce vystačí s 0,14 až 0,72 kWh za celý den.
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Ultrazvukové modely se do ložnice hodí i z dalšího důvodu. U postele pracují velmi potichu, kdežto parní modely jsou mezi zvlhčovači nejhlasitější. Kdo má doma malé děti, měl by parní typ z jejich pokoje raději vynechat, protože horká pára dokáže opařit.
Zdroje: https://www.drmax.cz/clanky/jak-vybrat-zvlhcovac-vzduchu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zmerili-jsme-kolik-elektriny-spotrebuje-pracka-pri-prani-na-20-30-a-40c-rozdil-nas-prekvapil-32256.html, https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/Pračka–používání–článek/jak-správně-číst-informace-na-energetickém-štítku-pračky, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vlhky-a-suchy-vzduch-neviditelna-hrozba-v-nasich-domovech-24544.html, https://wilfa.com/products/fred, https://www.stadlerform.cz/2023/01/10/zvlhcovac-vs-jine-domaci-spotrebice-jaka-je-jejich-spotreba/
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