Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Energetický štítek dnes musí mít každý velký domácí spotřebič, jenže číslo na něm skoro nikdo nečte. Kdo si...
Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:10

Reklama
Další články z FVE.info
Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Češi přišli na geniální způsob, jak doma udržet teplotu 23 °C bez topení, i když je venku 8 °C
Češi přišli na geniální způsob, jak doma udržet teplotu 23 °C bez topení, i když je venku 8 °C

Když venkovní teploměr klesne k osmi stupňům, většina lidí už doma topí. Najdou se ale domy, kde topení...

Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka i myčka dohromady. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka i myčka dohromady. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Pračku pustíte párkrát týdně, myčku zapnete po večeři a u obojího tušíte, že vás něco stojí. Jenže v...

Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc
Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

Pračka o sobě dává vědět. Při odstřeďování drnčí celou koupelnou, a tak se jí snadno připíše velký podíl...

Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc
Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc

Když udeří tropická vedra, spousta domácností si k posteli přistaví jednoho pomocníka, pustí ho navečer a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

Všechny články tohoto autora →
FVE.info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.