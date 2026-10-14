Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce

Energetický štítek dnes musí mít každý velký domácí spotřebič, jenže číslo na něm skoro nikdo nečte. Kdo si dá práci a porovná údaje dvou běžných pomocníků z bytu, často zjistí, že za rok víc elektřiny spotřebuje kuchyně než koupelna s pračkou. Ten tišší z obou přitom ze zásuvky nevytáhne nikdo.
Souboj dvou energetických štítků
Na mysli máme kombinovanou lednici s mrazákem. U ní štítek uvádí spotřebu rovnou za celý rok v kilowatthodinách. Pračka ji udává za sto pracích cyklů v programu Eco 40-60, takže její údaj je nutné přepočítat podle toho, kolikrát za rok perete.
Lednice uvádí na energetickém štítku spotřebu za celý rok, pračka za sto pracích cyklů, takže srovnání obou čísel vyžaduje přepočet. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když obě hodnoty postavíte vedle sebe, vychází lednice dráž. V přehledu domácích spotřebičů, který sestavil ČEZ, si kombinovaná lednice vzala za rok necelých 200 kWh, zatímco pračka necelých 120 kWh.
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Pračka ovšem neprohrává pokaždé. Štítek nové kombinované lednice v nejúspornější třídě A ukazuje přibližně 108 kWh za rok. Pračka, ve které se pere často a na vyšší teploty, se přitom dostane na 150 až 250 kWh. V domácnosti s novou chladničkou třídy A tedy víc elektřiny spotřebuje praní.
S lednicí, která má za sebou deset a víc let provozu, se poměr obrací. Stará lednice se postupem času opotřebovává a chlad z ní uniká rychleji, takže motor musí naskakovat častěji a běžet déle. Taková chladnička obvykle spotřebuje 200 až 450 kWh za rok a zanedbané kusy ještě víc. Pračka se k takovým hodnotám přiblíží jen tam, kde se pere opravdu hodně.
Všechny tři situace v číslech:
Situace Lednice za rok Pračka za rok Víc spotřebuje Přehled domácích spotřebičů od ČEZ necelých 200 kWh necelých 120 kWh lednice Nová lednice třídy A, časté praní zhruba 108 kWh 150 až 250 kWh pračka Lednice starší deseti let, časté praní 200 až 450 kWh i víc 150 až 250 kWh většinou lednice Kolik hodin ročně který spotřebič běží Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Vysvětlení je prosté. Při praní má pračka velký příkon, po dokončení programu se ale vypne a do další várky prádla zůstává v klidu. Chladnička pracuje ve dne v noci po celý rok, a i když si v každé chvíli bere jen málo, poskládá se z toho položka, se kterou málokdo počítá.
Pozornost si zaslouží i mrazák, na který u kombinovaných modelů připadá přibližně 30 až 50 procent spotřeby. Domácnost, která mrazí jen výjimečně, se proto při další koupi může poohlédnout po typu s menším mrazicím prostorem.
Nejdražší rezerva čeká ve sklepě
Hlavní kuchyňskou lednici ze zásuvky vytáhnout nejde. Řada domácností ale kromě ní provozuje ještě jednu, starou chladničku nebo truhlici ve sklepě či v garáži, kam se přestěhovala po koupi nového modelu. Často v ní leží jen pár sklenic kompotu a krabice zmrzliny, přesto běží bez přestávky.
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Právě takové kusy bývají nejméně úsporné, protože jde obvykle o nejstarší spotřebič v domě. Když navíc netěsní dveře, dovnitř proudí teplý vzduch a kompresor se skoro nezastaví. Pokud obsah pojme hlavní lednice, vyplatí se rezervu odpojit a zapnout ji až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebujete.
Stará chladnička s netěsnými dveřmi a vrstvou námrazy nechává kompresor běžet skoro bez přestávky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak lednici ulehčit práci
U chladničky, která v kuchyni zůstat musí, se vyplatí projít několik drobností:
Lednici neotvírejte zbytečně často ani na dlouho. Pokaždé do ní vnikne teplý vzduch a kompresor pak musí vnitřek znovu vychladit. Mrazák bez automatického odmrazování zbavujte ledu. Námraza chlazení tlumí a motor kvůli ní běží déle. Teplotu v chladicí části držte kolem 4 až 5 stupňů, v mrazáku na minus 18. Větší chlad potravinám nepomůže, jen zvedá spotřebu. Chladničku postavte stranou od všeho, co v kuchyni hřeje, nechte jí za zády volné místo pro odvod tepla a mřížku vzadu jednou za čas zbavte prachu. Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v předsíni vám sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Kdo chce místo odhadu ze štítku znát skutečné číslo, pořídí si wattmetr. Malý měřič se zapojí do zásuvky, lednice se zapojí do něj a po několika dnech je jasné, kolik elektřiny chladnička doopravdy odebírá.
Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470982-mikrovlnka-pracka-ci-lednice-kolik-stoji-mesicne-provoz-spotrebicu-prehled, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://www.ossel.cz/spotreba-lednice/, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/blog/nove-energeticke-stitky, https://energozrouti.cz/clanek/stara-lednice-ve-sklepe-zvysuje-ucet-za-elektrinu, https://www.entergy.com/blog/rise-second-fridge, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/lednice/
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