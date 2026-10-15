Tenké obočí a lesklé rty jsou zpět: TikTok oživuje trend, který čerpá z filipínské krásy

Co je bebot make-up a proč se o něm mluví
Beauty svět se neustále vrací k trendům z minulých dekád. Jednou znovu objevujeme devadesátky, jindy estetiku Y2K, mob wife look nebo dokonale přirozený clean girl make-up. Bebot make-up do této vlny nostalgie zapadá, má však vlastní kulturní kontext.
Slovo „bebot“ pochází z filipínského jazyka tagalog a používá se jako hovorové označení atraktivní dívky či ženy. V souvislosti s beauty trendem odkazuje na estetiku spojenou s filipínskou popkulturou přelomu tisíciletí. Mnozí si mohou vzpomenout také na píseň Bebot od skupiny Black Eyed Peas, která filipínskou inspiraci přenesla i do mezinárodního hudebního prostředí.
Současný návrat trendu na sociálních sítích staví na nostalgii po tehdejší podobě ženského glamouru. Výraznější líčení, definované obočí, lesklé rty a třpytivé detaily se znovu dostávají do popředí. Nejde přitom pouze o další variantu Y2K make-upu.
Filipínská krása přelomu milénia má vlastní rukopis
Když se řekne Y2K make-up, většině lidí se pravděpodobně vybaví lesklé rty, tenké obočí, pastelové oční stíny, třpytky nebo bronzová pleť. Bebot make-up s těmito prvky pracuje také, přidává k nim ale výraznější glamour inspirovaný filipínskou popkulturou nultých let.
Pleť může být sjednocená a zářivá, oči výrazněji definované a rty lesklé. Výsledkem nemusí být dokonale minimalistický vzhled, který se snaží působit, jako by na pleti nebylo vůbec žádné líčení. Naopak, jednotlivé prvky mohou být viditelné a záměrně zdůrazněné.
Pro současnou interpretaci jsou charakteristické například hnědé, bronzové, růžové nebo korálové odstíny, lesklé textury a pečlivě upravené obočí. Důležitá je především celková harmonie a upravený, lehce glamour dojem. Konkrétní podobu si přitom můžete přizpůsobit vlastnímu stylu, aniž byste museli kopírovat každý detail původní estetiky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BEAUTY SVĚT DOBÝVÁ ESTETIKA, JEJÍMŽ ZÁKLADEM JSOU PIHY A OČI JAKO SRNKA
@s.ophiegracee She’s a bebott 😚 how did i go?! #makeup #bebot #filipino #makeuptutorial #trending ♬ Bebot - The Black Eyed Peas
Jak na bebot make-up
Oči jsou středem celého looku
Jedním z výrazných prvků bebot make-upu jsou oči. Černé nebo tmavě hnědé linky mohou být výraznější než u současného nomake-up make-upu, zatímco řasy mohou působit hustěji a prodlouženě. Cílem není nutně dramatické večerní smokey eye, ale líčení, které očím dodá hloubku a nechá je vyniknout.
Dobře fungují hnědé, bronzové, taupe nebo švestkové odstíny. Na víčko můžete nanést saténové či jemně třpytivé stíny a tmavším odstínem zvýraznit linii řas. Pokud chcete vzhled posunout blíž k výraznější estetice Y2K, přidejte světlý nebo třpytivý akcent do vnitřního koutku oka.
Obočí nemusí být dokonale laminované
Současné beauty trendy si oblíbily jak výrazné laminované obočí, tak jeho přirozenější a huňatější podobu. Bebot make-up se naproti tomu inspiruje tenčím a pečlivěji definovaným tvarem, který připomíná estetiku konce devadesátých let a počátku nového tisíciletí.
Nemusíte si kvůli němu obočí skutečně vytrhávat. Pokud si chcete tento prvek pouze vyzkoušet, můžete pracovat s korektorem, který opticky potlačí jeho část, případně chloupky upravit gelem. Zachováte tak možnost vrátit se k přirozenému tvaru, aniž byste museli podstupovat výraznější změnu.
Smyslem současné interpretace není slepě kopírovat dobové trendy, ale pohrát si s tvarem obočí a celkovým výrazem obličeje.
Lesklé rty se vracejí na scénu
Pokud existuje jeden beauty produkt, který neodmyslitelně připomíná Y2K, je to lesk na rty. V bebot make-upu mohou rty pracovat s růžovými, hnědavými, korálovými nebo tělovými odstíny. Společným prvkem je lesklý finish, který jim dodá šťavnatý vzhled. Matné tekuté rtěnky tak mohou ustoupit lehčím texturám a produktům, které rty opticky zvýrazní, aniž by působily příliš těžce.
Velmi dobře funguje kombinace konturovací tužky a lesku. Konturka může být o něco tmavší než výsledný odstín rtů a jemně definovat jejich tvar, zatímco lesk dodá objem a charakteristický mokrý efekt. Výsledkem je výraznější, lehce retro vzhled, který lze snadno přizpůsobit dennímu i večernímu líčení.
Pleť nemusí vypadat jako instagramový filtr
Bebot make-up nestaví na dokonale neviditelném líčení. Základem je sjednocená pleť, která působí zdravě a svěže, ale nemusí ztratit všechny své přirozené rysy. Právě kontrast mezi upravenou pletí, výraznějšíma očima a lesklými rty pomáhá vytvořit charakteristický glamour efekt.
Pro současnou verzi proto můžete zvolit lehčí až středně krycí make-up, korektor podle potřeby a krémovou tvářenku. Na tváře se hodí růžové, broskvové nebo teplejší odstíny, které dodají obličeji barvu. Rozjasňovač pak můžete nanést na vrcholky lícních kostí nebo další místa, na která přirozeně dopadá světlo.
Výsledkem nemusí být dokonale matná pleť ani výrazně lesklý povrch. Důležitější je, aby jednotlivé textury společně fungovaly a nechaly vyniknout oči i rty.
Bebot není jen další estetika z TikToku
Bebot make-up zapadá do širšího trendu návratu starších beauty estetik, které se na sociálních sítích objevují v nových podobách. Současná generace si z devadesátek půjčuje grunge, z počátku milénia lesklé rty a z různých kulturních prostředí další techniky a inspiraci. Výsledkem nemusí být přesná kopie původního vzhledu, ale jeho současná interpretace.
Právě v tom spočívá i kouzlo bebot make-upu. Nemusíte vytvářet kompletní look ani měnit celý svůj styl. Stačí si vybrat jeden nebo dva prvky, které vás zaujmou – výraznější oční linku, lesklé rty, teplejší tvářenku nebo definovanější obočí – a zkombinovat je s líčením, které běžně nosíte.
Zároveň stojí za to vnímat tento trend v jeho původním kontextu. Bebot není jen souborem produktů a technik, ale také odkazem na filipínskou popkulturu a představu glamouru, která se formovala na přelomu tisíciletí. Právě díky tomuto spojení nabízí víc než pouhý návrat tenkého obočí a lesku na rty.
Zdroje: Vogue, Hypebae, TikTok