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Tenké obočí a lesklé rty jsou zpět: TikTok oživuje trend, který čerpá z filipínské krásy

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Zapomeňte na dokonale minimalistický clean girl look. TikTok oživuje estetiku přelomu milénia, kdy bylo líčení výraznější, obočí tenčí a rty lesklejší. Bebot make-up vychází z filipínské beauty kultury nultých let a vrací do hry glamour, třpytivé oči i lesklé rty. Jak tento trend přizpůsobit současn
Tenké obočí a lesklé rty jsou zpět: TikTok oživuje trend, který čerpá z filipínské krásy

Tenké obočí a lesklé rty jsou zpět: TikTok oživuje trend, který čerpá z filipínské krásy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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