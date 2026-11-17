Měl to být večer o špercích. Zlatnictví Zlatá labuť představovalo 14. listopadu své nové tváře: Ivu Kubelkovou a její dcery Natálii a Karolínu. Starší z nich, modelka Natálie Jirásková, ale před mikrofonem Blesku řekla i něco jiného. S tenistou Tomášem Macháčem už není a sama je „už nějakou chvilku“. Mluvila o klidu, čase a prostoru pro sebe. Víc neprozradila. Pro Macháče jde o třetí mediálně sledovaný konec vztahu za necelé dva a půl roku. Jeho soukromí se přitom pokaždé prolíná buď se světem showbyznysu, nebo přímo s jeho tenisovou kariérou.
Od šeptandy k akreditaci v Ohiu
Oficiální oznámení, že spolu Macháč a Jirásková chodí, nikdy nezaznělo. Vztah se skládal z indicií, a právě proto stojí za to projít si časovou osu:
- 12. června 2026: TN.cz s odkazem na zdroj z okolí píše, že Macháč randí s dcerou Kubelkové. Ani jeden z nich to nekomentuje.
- červenec 2026: podle Prima Ženy přibývají instagramové stopy, především fotky ze stejných míst na dovolené.
- srpen 2026: Jirásková cestuje s Macháčem po americké části sezony. Podle Blesku a Expresu se vztah definitivně „prozradil“ na turnaji v Ohiu, kde měla na akreditační kartičce stát jako tenistova fyzioterapeutka.
- 14. listopadu 2026: Jirásková potvrzuje, že je sama. O dva dny později zprávu přebírá iDNES.
Vztah tak veřejnost sledovala zhruba pět měsíců. Kdy přesně skončil, není jasné. Formulace „už nějakou chvilku“ naznačuje, že se pár rozešel dřív, než to Natálie řekla nahlas.
Proč to skončilo, zůstává za zavřenými dveřmi
Důvod rozchodu nezveřejnil ani jeden z nich. Macháč se k němu ve zdrojích, které jsme dohledali, nevyjádřil a o jeho případné nové partnerce se nic potvrzeného neví. Iva Kubelková krátce před zveřejněním zprávy přála dceři na Instagramu k narozeninám, aby potkala „opravdovou nesobeckou lásku svého života“. Část médií v tom četla jemný vzkaz. Jde ale jen o výklad, ne o potvrzení.
Nabízí se jedna paralela. Tenisový kalendář nepřeje ničemu, co potřebuje pravidelnou přítomnost, a Macháčova předchozí partnerka o tom mluvila otevřeně. U Jiráskové to ovšem nikdo nepotvrdil, takže to podle nás zůstává jen otázkou, ne odpovědí.
Siniaková, Drobná, Jirásková
Za Macháčovou mediální pozorností nestojí jen tenis. Stojí za ní i ženy, se kterými byl spojován.
Kateřina Siniaková. S jednou z nejlepších deblistek světa tvořil pár přes tři roky. Rozchod potvrdila 26. července 2024, tedy jen pár dní před olympijským turnajem, a stroze ho označila za soukromou věc. Co následovalo, je v české sportovní historii výjimečné. Bývalí partneři spolu v Paříži nastoupili do smíšené čtyřhry a vyhráli ji. Jejich zlato eviduje Český olympijský tým mezi třemi českými zlatými medailemi z her.
Emma Drobná. Slovenská zpěvačka v červnu 2026 v rozhovoru pro Diva.sk řekla, že je nezadaná už od ledna. Vztah trval zhruba rok a podle ní na něj doléhala vzdálenost i náročný program sportovce. Nevídali se tak často, jak by chtěli. Nevěru ze své strany výslovně vyloučila a dodala, že si chce soukromí chránit i nadále.
Natálie Jirásková. Nejkratší a nejméně potvrzená kapitola. Žádné společné prohlášení, jen fotky, akreditace a nakonec jedna věta na společenské akci.
Všechny tři příběhy mají společného jmenovatele. Macháč sám mlčí, mluví jeho partnerky. Na sportovce, jehož vztahy plní stránky bulváru, je to pozoruhodně důsledná strategie.
Sezona plná výkyvů
Berounský rodák má za sebou kariéru, která by na pozornost stačila i bez bulváru. Podle ATP se po titulu v Acapulcu v roce 2025 dostal na kariérní maximum, 20. místo žebříčku. V lednu 2026 přidal druhý titul na okruhu ATP v Adelaide.
Pak ale přišlo kolísání. Na US Open sám přiznal, že je na „dvaceti procentech“ svého tenisu. V hale na podzim prohrál ve Vídni i v Paříži a k 16. listopadu mu podle Tennis.com patří 69. místo. Spojovat jeho formu s rozchodem by bylo bez jeho vyjádření nefér. Pokles formy ale spadá do stejného období, kdy byla Jirásková po jeho boku v zámoří a kdy jejich vztah nejvíc sledovala média.
Kde ho uvidíme příště
Na velké přemýšlení nebude čas. Česká reprezentace míří na finálový turnaj Davisova poháru do italské Boloně, který se hraje od 24. do 29. listopadu. Macháč figuruje v nominaci na čtvrtfinále proti Kanadě, které je na programu 24. listopadu v 16:00. Složení týmu se ještě před startem může měnit.
Pro hráče, který letos hledá ztracenou jistotu, může být týmová soutěž to nejlepší místo. Jsou tam spoluhráči, národní dres a jasný cíl.
Před dvěma lety Macháč ukázal, že dokáže po rozchodu vyjít na kurt a vyhrát olympijské zlato. Teď ho čeká Boloňa, zatímco Natálie Jirásková pózuje se šperky po boku matky a sestry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný