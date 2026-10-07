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Tenisové míčky vložené do pračky mohou výrazně zlepšit výsledek praní. Jednoduchou vychytávku si oblíbily mnohé hospodyňky

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Až budete příště chtít vyprat a rádi byste, aby kvalita praní byla ještě o něco lepší, vyzkoušejte jednoduchý trik. Do pračky přidejte tenisové míčky, které umí s prádlem zázraky.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: CanvaPhotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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