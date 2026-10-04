Tenhle z ČSSR shánějí sběratelé po celé Evropě, zachovalých kusů zbylo jen pár a dostanete za něj i 300 000 Kč

V americké aukci se před pár lety objevila dřevěná bedna, kterou téměř půl století nikdo neotevřel. Ležel v ní závodní stroj ze Strakonic a jeho příběh dobře ukazuje, proč se po motokrosových čezetách z doby ČSSR dodnes shánějí sběratelé od Británie po Itálii. Kdo má podobnou motorku v garáži po dědovi, udělá dobře, když si ji prohlédne pořádně.
Bedna, kterou nikdo nerozbalil
Ze Strakonic vyjela motokrosová ČZ 400 v dřevěné bedně a v roce 1973 ji vyložili v newyorském přístavu. Víko pak už nikdo nesundal, takže závodní stroj nikdy nenastartoval.
Veřejnost se o bedně dozvěděla teprve ve chvíli, kdy připadla dědici. Ten ji v roce 2021 svěřil aukční síni Mecum a v Las Vegas ji vydražili za 13 200 dolarů. V dnešním přepočtu je to zhruba 284 000 Kč.
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Na motokrosových tratích šedesátých let měly čezety výsadní postavení a strakonické továrně vynesly celkem sedm titulů mistra světa. Sérii otevřel v roce 1964 Belgičan Joël Robert vítězstvím ve třídě do 250 cm³. Ve větší kubatuře pak v letech 1966 až 1968 třikrát po sobě vládl Paul Friedrichs z NDR.
Motor snesl tvrdé zacházení a údržba byla jednoduchá. Díky tomu si strakonické motokrosové stroje kupovali i závodníci ve Spojených státech.
Nejvíc se cení typ 968
Na vrcholu sběratelského žebříčku stojí ČZ 250 Twin Port s továrním označením typ 968 z poloviny šedesátých let. Na první pohled ji prozradí dvojice výfukových trubek, přestože motor má jediný válec. Konstruktéři tak bojovali s přehříváním, kvůli kterému se válec v závodním tempu deformoval. Hořčíkové díly motoru navíc snížily hmotnost stroje pod 100 kilogramů.
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Kolik za ni sběratelé dají, záleží hlavně na stavu. Německý inzertní server Classic Trader uvádí u kusu v dobrém původním stavu 8 000 až 15 000 eur, tedy přibližně 195 000 až 367 000 Kč. Podle amerického časopisu Motocross Action se pečlivě obnovená dvouvýfuková verze 250 prodává kolem 10 000 dolarů (zhruba 215 000 Kč) a u silnější verze 360 se stejným řešením může cena vystoupat až na 15 000 dolarů, tedy zhruba 323 000 Kč.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stroj Odhad ceny Zdroj odhadu Twin Port v dobrém původním stavu 8 000 až 15 000 eur (přibližně 195 000 až 367 000 Kč) Classic Trader Pečlivě obnovená dvouvýfuková verze 250 kolem 10 000 dolarů (zhruba 215 000 Kč) Motocross Action Dvouvýfuková verze 360 až 15 000 dolarů (zhruba 323 000 Kč) Motocross Action Originálů je jako šafránu
Motokrosové motocykly si lidé pořizovali proto, aby na nich závodili, a díly podle potřeby obměňovali. Většina amerických jezdců vyměnila původní československý karburátor Jikov i zadní tlumiče Pal za japonské a britské náhrady.
Pro dnešní sběratele je ale každý kus tovární výbavy na váhu zlata a cena roste s každou součástkou, která na motorce zůstala od výroby. Strojů s kompletní původní výbavou přežilo málo. Když se nějaký prodává, obvykle putuje rovnou od sběratele ke sběrateli a do inzerce se vůbec nedostane.
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Dlouhá léta se v Česku daly koupit i úplně nové dvouvýfukové stroje smontované ze zbylých dílů. Sběratelé je oceňují níž než kusy z původní série. Další nástrahou jsou přestavby, při kterých někdo na mladší motokrosový stroj dodatečně namontoval válec se dvěma výfuky, aby připomínal vzácnější model. Kdo uvažuje o koupi, měl by proto nejdřív prověřit číslo rámu.
ČZ s nádrží jako rakev
S menším rozpočtem dává smysl mířit na motokrosové stroje z první poloviny sedmdesátých let s hranatou nádrží, které se kvůli tvaru říkalo „rakev“. Právě takovou nádrž má i motorka z americké bedny. Na veteránských motokrosových srazech jich jezdí dost a pořídit se dají levněji než dvouvýfukové stroje.
Levnější cestou ke sběratelské čezetě jsou motokrosové stroje z první poloviny sedmdesátých let, které dodnes jezdí na veteránských srazech. Ilustrační foto. Zdroj: Andrei I / Pexels.
Na evropských aukcích se objevují i další kusy. Na platformě Catawiki se letos v létě dražila motokrosová ČZ z roku 1977, kterou kdysi upravil italský dovozce. Odborník aukční platformy ji odhadl na 5 200 až 5 800 eur, tedy zhruba 127 000 až 142 000 Kč.
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Zdroje: https://motocrossactionmag.com/classic-motocross-iron-1965-cz-250-type-968-twin-pipe, https://motocrossactionmag.com/classic-motocross-iron-1969-cz-360-type-969-side-pipe/, https://cnn.iprima.cz/neuveritelny-stroj-casu-v-usa-nasli-nevybalenou-zavodni-motorku-cz-z-roku-1972-26488, https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/investicni-rarita-z-cssr-nevybalena-motorka-cz-400-se-v-americe-prodala-za-statisice-1424326, https://www.rideapart.com/news/503956/crated-cz-coffin-tank-motocroser/, https://www.hotcars.com/rare-1973-coffin-tank-cz-remains-brand-new-in-original-shipping-crate/, https://www.catawiki.com/en/l/104830198-cz-cross-350-cc-1977, https://www.classic-trader.com/de/motorrad/suche/cz